  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Майкл Джордан, Мэджик Джонсон и Леброн Джеймс вошли в список миллиардеров по версии Forbes
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майкл Джордан, Мэджик Джонсон и Леброн Джеймс вошли в список миллиардеров по версии Forbes

Баскетбол

Только три баскетболиста сумели завладеть таким состоянием

Майкл Джордан, Мэджик Джонсон и Леброн Джеймс вошли в список миллиардеров по версии Forbes

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Forbes вышел обновлённый список всех миллиардеров мира на 2024 год. В список попали легенды НБА Майкл Джордан, Леброн Джеймс и Мэджик Джонсон. Эти трое являются единственными игроками лиги, которые вошли в список.

Состояние Майкла Джордана оценивается в $ 3,2 млрд. В прошлом году он продал "Шарлотт Хорнетс" группе инвесторов за $ 3 млрд. За свою карьеру в лиге он заработал $ 90 млн, а также $ 2,4 млрд от спонсоров.

Мэджик Джонсон получил за свою карьеру в НБА $ 39,3 млн. Бóльшую часть его состояния составляет 60-процентная доля в компании по страхованию жизни Equitrust, активы которой выросли с $ 16 млрд до $ 26 млрд с момента прихода Джонсона в 2015-м. Его состояние оценивается в $ 1,2 млрд.

Состояние Леброна Джеймса оценивается в $ 1,2 млрд. В 2022 году он вошёл в клуб миллиардеров, заработав за свою карьеру в НБА порядка $ 480 млн.

По теме
yellow-arrow
Никола Йокич вошёл в топ-3 самых результативных игроков Денвера
yellow-arrow
Леброн Джеймс назвал самый неудачный финал НБА
yellow-arrow
Лука Дончич побил рекорд Далласа, который держался около 30 лет
ЛеБрон Джеймс Майкл Джордан Мэджик Джонсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости