Торонто Рэпторс потерпели самое крупное поражение в истории франшизы

В ночь на 4 апреля канадский клуб на выезде сыграл против "Миннесоты Тимбервулвз" и потерпел поражение со счетом 85-133. Разница в -48 очков стала самым крупным поражением в истории франшизы. Предыдущий рекорд был установлен в апреле 1996 года, когда "Торонто" проиграл "Нью-Йорк Никс" с разницей в 46 очков (79-125).

Стоит отметить, что команда рискует побить рекорд по количеству поражений подряд. Сейчас "Торонто" потерпел 15 поражений, длиннее была только серия 1997 года - 17 поражений подряд. Последняя победа команды датируется 4 марта, когда "Рэпторс" разгромили "Шарлотт Хорнетс" со счетом 111-106.

