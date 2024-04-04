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Торонто Рэпторс потерпели самое крупное поражение в истории франшизы

Баскетбол

Об этом сообщает Sportsnet

Торонто Рэпторс потерпели самое крупное поражение в истории франшизы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 4 апреля канадский клуб на выезде сыграл против "Миннесоты Тимбервулвз" и потерпел поражение со счетом 85-133. Разница в -48 очков стала самым крупным поражением в истории франшизы. Предыдущий рекорд был установлен в апреле 1996 года, когда "Торонто" проиграл "Нью-Йорк Никс" с разницей в 46 очков (79-125).

Стоит отметить, что команда рискует побить рекорд по количеству поражений подряд. Сейчас "Торонто" потерпел 15 поражений, длиннее была только серия 1997 года - 17 поражений подряд. Последняя победа команды датируется 4 марта, когда "Рэпторс" разгромили "Шарлотт Хорнетс" со счетом 111-106.

Следующие три матча "Торонто" проведет против "Лейкерс", "Милуоки" и "Вашингтона". Поэтому новый рекорд теоретически может быть установлен 8 апреля против столичного клуба.

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Источник:
Sportsnet
Опубликовал: Александр Гресь
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