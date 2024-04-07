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Слэм-данк Леброна – на вершине ТОП 5 лучших моментов тура НБА. Видео

Баскетбол
Обновлено

Пас – просто конфетка

Слэм-данк Леброна – на вершине ТОП 5 лучших моментов тура НБА. Видео

Фото: USA Today

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 6 на 7 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.

Результаты тура НБА

Пресс-служба соревнований определила ТОП 5 лучших моментов тура. На вершине хит-парада слэм-данк форварда "Лейкерс" Леброна Джеймс в победном матче против "Кливленда". В комбинации стоит отметить шикарный пас защитника Остина Ривза.

ТОП 5 лучших моментов тура:

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