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Слэм-данк Леброна – на вершине ТОП 5 лучших моментов тура НБА. Видео
Пас – просто конфетка
Фото: USA Today
В ночь с 6 на 7 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.
Пресс-служба соревнований определила ТОП 5 лучших моментов тура. На вершине хит-парада слэм-данк форварда "Лейкерс" Леброна Джеймс в победном матче против "Кливленда". В комбинации стоит отметить шикарный пас защитника Остина Ривза.
ТОП 5 лучших моментов тура:
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