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Названа возможная сумма следующего контракта Леброна Джеймса

Баскетбол

Лейкерс хотят оставить лидера в составе

Названа возможная сумма следующего контракта Леброна Джеймса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Североамериканский журналист и аналитик Грег Шварц в своей колонке на Bleacher Report опубликовал данные по поводу следующего контракта Леброна Джеймса с "Лос-Анджелес Лейкерс".

"Джеймс имеет право подписать трёхлетний контракт на $ 162 млн, чтобы остаться в "Лейкерс", если он не откажется от опции игрока. Три года — это максимальный срок, разрешённый правилом для игроков старше 38 лет.

Если Джеймс уйдёт в свободное агентство, то заберёт с собой надежды "Лейкерс" на титул. После того как Энтони Дэвис прошлым летом подписал с "Лос-Анджелесом" трёхлетний контракт на $ 177 млн. Ожидается, что Джеймс подпишет свой собственный максимальный контракт с опцией игрока в конце", — написал Шварц.

В этом сезоне Леброн Джеймс принял участие в 68 матчах. Его средние показатели за матч — 25,4 очка, 8,2 передачи и 7,2 подбора.

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ЛеБрон Джеймс
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