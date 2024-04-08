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Названа возможная сумма следующего контракта Леброна Джеймса
Лейкерс хотят оставить лидера в составе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Североамериканский журналист и аналитик Грег Шварц в своей колонке на Bleacher Report опубликовал данные по поводу следующего контракта Леброна Джеймса с "Лос-Анджелес Лейкерс".
"Джеймс имеет право подписать трёхлетний контракт на $ 162 млн, чтобы остаться в "Лейкерс", если он не откажется от опции игрока. Три года — это максимальный срок, разрешённый правилом для игроков старше 38 лет.
Если Джеймс уйдёт в свободное агентство, то заберёт с собой надежды "Лейкерс" на титул. После того как Энтони Дэвис прошлым летом подписал с "Лос-Анджелесом" трёхлетний контракт на $ 177 млн. Ожидается, что Джеймс подпишет свой собственный максимальный контракт с опцией игрока в конце", — написал Шварц.
В этом сезоне Леброн Джеймс принял участие в 68 матчах. Его средние показатели за матч — 25,4 очка, 8,2 передачи и 7,2 подбора.
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