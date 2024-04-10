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Стала известна серьезность травмы Янниса Адетокумбо

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Баскетболист травмировался в матче с Голден Стэйт

Стала известна серьезность травмы Янниса Адетокумбо

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Тяжёлый форвард и лидер "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо избежал тяжёлого повреждения в матче с "Бостон Селтикс". Об этом пишет инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.

"По словам источников в лиге, Яннис Адетокунбо избежал повреждения левого ахиллова сухожилия, что является наилучшим вариантом, и его возвращение в игру зависит от лечения и реабилитации после растяжения икры", — написал Чарания.

Напомним, Адетокунбо в концовке третьей четверти получил травму на ровном месте после ввода мяча из лицевой. Адетокунбо был вынужден досрочно завершить игру, поскольку, как стало известно, у него диагностировано растяжение икроножной мышцы.

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