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Стала известна серьезность травмы Янниса Адетокумбо
Баскетболист травмировался в матче с Голден Стэйт
Тяжёлый форвард и лидер "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо избежал тяжёлого повреждения в матче с "Бостон Селтикс". Об этом пишет инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.
"По словам источников в лиге, Яннис Адетокунбо избежал повреждения левого ахиллова сухожилия, что является наилучшим вариантом, и его возвращение в игру зависит от лечения и реабилитации после растяжения икры", — написал Чарания.
Напомним, Адетокунбо в концовке третьей четверти получил травму на ровном месте после ввода мяча из лицевой. Адетокунбо был вынужден досрочно завершить игру, поскольку, как стало известно, у него диагностировано растяжение икроножной мышцы.
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