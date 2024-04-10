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Днепр одержал победу над Черкасскими Мавпами во втором полуфинальном матче Суперлиги
Команда совершила невероятный рывок в концовке матча
фото - Getty Images
Днепр одержал победу во втором матче 1/2 финала плей-офф Суперлиги обыграв на выезде Черкасских Мавп.
Первая половина матча оказалась очень напряженной, но днепряне все же сумели выиграть ее со счетом - 27:29.
После большого перерыва Мавпы прибавили и сумели получить четыре очка преимущества. В решающей десятиминутке Днепр сделал невероятный рывок набрав 29 очков за четверть и таким образом выиграв сам матч.
Решающий третий матч серии команды сыграют в воскресенье, 14 апреля.
Суперлига. 1/2 финала, второй матч
Черкасские Мавпы — Днепр 64:73 (13:12, 14:17, 21:15, 16:29)
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