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Днепр одержал победу над Черкасскими Мавпами во втором полуфинальном матче Суперлиги

Баскетбол

Команда совершила невероятный рывок в концовке матча

Днепр одержал победу над Черкасскими Мавпами во втором полуфинальном матче Суперлиги

фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Днепр одержал победу во втором матче 1/2 финала плей-офф Суперлиги обыграв на выезде Черкасских Мавп.

Первая половина матча оказалась очень напряженной, но днепряне все же сумели выиграть ее со счетом - 27:29.

После большого перерыва Мавпы прибавили и сумели получить четыре очка преимущества. В решающей десятиминутке Днепр сделал невероятный рывок набрав 29 очков за четверть и таким образом выиграв сам матч.

Решающий третий матч серии команды сыграют в воскресенье, 14 апреля.

Суперлига. 1/2 финала, второй матч

Черкасские Мавпы — Днепр 64:73 (13:12, 14:17, 21:15, 16:29)

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