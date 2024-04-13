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Проход Грэма – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА. Видео

Баскетбол
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Важнейшие очки

Проход Грэма – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 12 на 13 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.

Результаты тура НБА

Пресс-служба соревнований определила ТОП 10 лучших моментов тура. На вершине хит-парада проход защитника "Сан-Антонио" Девонте Грэма в триумфальном матче против "Денвер". Именно эти набранные очки позволили команде одержать волевую победу.

ТОП 10 лучших моментов тура:

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