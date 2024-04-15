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Назван лучший тренер года в НБА
В голосовании принимали участие все 30 наставников лиги
Наставник "Оклахома-Сити Тандер" Марк Дэйгнолт стал победителем в премии "Тренер года", пишет инсайдер Эдриан Войнаровски в социальной сети X (ранее — Twitter).
Решение было вынесено ассоциацией тренеров НБА. В голосовании принимали участие все 30 наставников лиги.
Марк работает в "Оклахоме" с 2020 года. В текущем сезоне он привёл "Тандер" к первому месту в Западной конференции. Таким образом, коллектив из Оклахомы стал самой молодой командой, кому удавалось подобное достижение.
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