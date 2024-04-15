  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Назван лучший тренер года в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назван лучший тренер года в НБА

Баскетбол

В голосовании принимали участие все 30 наставников лиги

Назван лучший тренер года в НБА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Оклахома-Сити Тандер" Марк Дэйгнолт стал победителем в премии "Тренер года", пишет инсайдер Эдриан Войнаровски в социальной сети X (ранее — Twitter).

Решение было вынесено ассоциацией тренеров НБА. В голосовании принимали участие все 30 наставников лиги.

Марк работает в "Оклахоме" с 2020 года. В текущем сезоне он привёл "Тандер" к первому месту в Западной конференции. Таким образом, коллектив из Оклахомы стал самой молодой командой, кому удавалось подобное достижение.

По теме
yellow-arrow
Названы претенденты на пост главного тренера Шарлотт Хорнетс
yellow-arrow
Энтони Дэвис установил личный рекорд в матче с Нью-Орлеаном
yellow-arrow
Баскетболист Портленда во время игры с Сакраменто установил антирекорд
Оклахома Сити Тандер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости