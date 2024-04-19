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Призовой фонд плей-офф НБА в сезоне-2023/2024 увеличился на 25%

Баскетбол

Эти бонусные деньги распределяются между игроками из состава каждого клуба

Призовой фонд плей-офф НБА в сезоне-2023/2024 увеличился на 25%

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Призовой фонд плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) в сезоне-2023/2024 увеличился на 25%.

По данным Sportico, общая сумма бонусов для команд в этом сезоне составит порядка $ 33,7 млн., что на 25% больше, чем в сезоне-2022/2023.

По правилам шесть лучших команд в каждой конференции получают бонусы, основанные на их результатах в регулярном чемпионате. В свою очередь, 16 команд, которые примут участие в плей-офф, также получат часть денег из фонда плей-офф, увеличивая размер своих выплат с каждой победой в серии. Эти бонусные деньги распределяются между игроками из состава каждого клуба.

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