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Анси. Пидручный стартует с 18 позиции, Пидгрушная первая среди девушек
Старт-листы на гонку преследования
Сегодня, 21 декабря во французском городке Анси пройдут мужская и женская гонки преследования в рамках проведения третьего этапа Кубка мира сезона 2019/2020.
Ребята первыми выйдут на старт. В 14.00 по Киеву начнется их гонка. Первым на дистанцию уйдет немец Бенедикт Доль. Далее с отставанием в 9 секунд на трассу отправится норвежец Тарье Бё, третьим стартует француз Кентен Фийон-Майе (+11,0с.)
Что касается украинцев, то наши выйдут на старт в следующем порядке:
18. Дмитрий Пидручный (+1.03,0с.)
31. Антон Дудченко (+1.18,0с.)
34. Артем Прима (+1.27,0с.)
39. Руслан Ткаленко (+1.37,0с.)
В 16.00 начнется гонка у женщин. Там лидером на дистанцию уйдет норвежка Тирил Екхоф, за ней с отставанием в 6 секунд стартует французская биатлонистка Жюстин Бреза, ТОП 3 замкнет чешка Маркета Давыдова (+ 21,0с.).
Состав сборной Украины:
9. Елена Пидгрушная (+47с.)
30. Дарья Блашко (+1.35,0с.)
38. Юлия Джима (+1.46,0с.)
50. Вита Семеренко (+2.03,0с.)
55. Валя Семеренко (+2.09,0с.)
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