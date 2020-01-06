Пидручный пропустит спринтерскую гонку в Оберхофе

Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра дал Пидручному три дня выходных в связи с рождением сына. Об этом наставник сообщил эксклюзивном комментарии UA: БИАТЛОН.

Сегодня он отправился домой и вернется в расположение команды в пятницу, 10 января.

Подручный пропустит спринтерскую гонку четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Вопрос об участии лидера сборной в эстафете будет решен после возвращения.