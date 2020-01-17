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Украинки упустили медаль в эстафете Кубка мира

Биатлон
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Наш олимпийский квартет до финальной стрельбы претендовал на топ-3.

Украинки упустили медаль в эстафете Кубка мира
Новина українською

На первом этапе Вита Семеренко с одним дополнительным патроном и слабым финальным кругом передала эстафету на 10-м месте с 33-секундным отставанием от итальянки Виттоцци.

Юлия Джима на втором этапе безукоризненно отработала оба огневых рубежа и подняла команду на третье место в 10 секундах позади от сборной Франции. Тем временем Норвегия на экваторе эстафеты занимала лишь 8-е место (+47,2).

Валя Семеренко, несмотря на три дополнительных патрона, защитила претензии Украины на медаль. Олимпийская чемпионка передала эстафету четвертой (+8,8). В топ-3 перед заключительным отрезком гонки входили Франция, Норвегия и Италия.

К сожалению, Пидгрушная сразу же начала очень много проигрывать на дистанции. С лежкой Елена справилась, но на стойке только в последний момент избежала проезда по штрафному кругу. К тому времени шансы на медаль были окончательно потеряны. На последнем круге Пидгрушная не смогла ликвидировать 5-секундное отставание от шведки Эберг – Украина финишировала в эстафете на шестом месте.

Седьмую подряд эстафету в сезоне 2019-2020 выиграла команда Норвегии. Тириль Экхофф и Марте Олсбю Ройселанд во второй половине гонки непринужденно отыграли 40-секундное отставание. Франция пробежала лучшую эстафету в сезоне, а Швейцария в третий раз поднялась на подиум.

Кубок мира. Рупольдинг. Женщины. Эстафета:

1. Норвегия (0+9) 1:08:46,4
2. Франция (0+8) +10,7
3. Швейцария (0+4) +20,7
4. Германия (2+4) +31,7
5. Швеция (0+11) +54,3
6. Украина (0+7) +54,8

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В статье: Вита Семеренко Валентина Семеренко Елена Пидгрушна Юлия Джима Кубок мира по биатлону 2019-2020
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