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Йоханнес Бё выступит в Поклюке

Биатлон
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Норвежский биатлонист возвращается в Кубок мира.

Йоханнес Бё выступит в Поклюке
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Бё-младший на своей странице в Instagram сообщил, что приедет в Поклюку на шестой этап Кубка мира.

Йоханнес Бё выступит в Поклюке - изображение 1

Норвежец в связи с рождением сына пропустил этапы в Оберхофе и Рупольдинге, что стоило ему падения на седьмую позицию в общем зачете Кубка мира.

От лидера Кубка мира Мартена Фуркада Бё-младший отстает на 133 очка. После вычета худших гонок сезона норвежцу нужно будет отыгрывать 73 балла.

Ранее UA-Футбол подвел итоги этапа Кубка мира в Рупольдинге.

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В статье: Йоханнес Бе Кубок мира по биатлону 2019-2020
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