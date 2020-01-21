Йоханнес Бё выступит в Поклюке

Бё-младший на своей странице в Instagram сообщил, что приедет в Поклюку на шестой этап Кубка мира.

Норвежец в связи с рождением сына пропустил этапы в Оберхофе и Рупольдинге, что стоило ему падения на седьмую позицию в общем зачете Кубка мира.

От лидера Кубка мира Мартена Фуркада Бё-младший отстает на 133 очка. После вычета худших гонок сезона норвежцу нужно будет отыгрывать 73 балла.

Ранее UA-Футбол подвел итоги этапа Кубка мира в Рупольдинге.