Расцвет Примы, шикарный пасьют Семеренко и неубедительная Пидгрушная. Чем запомнился этап Кубка мира в Рупольдинге

Три финиша в топ-10 и борьба за призовое место в женской эстафете – очередной этап Кубка мира в Рупольдинге Украина провела на "твердую четверку". А теперь давайте обо всем поподробней.

Мужчины

Артем Прима. Не будет преувеличением сказать, что этап в Рупольдинге стал лучшим в карьере Примы. На баварской земле Артем пробежал вторую лучшую гонку в Кубке мира (8-й в спринте с 19-м ходом на лыжне и 6-й скорострельностью), а в пасьюте черниговчанину не хватило буквально нескольких секунд, чтобы впервые за шесть лет заехать в цветочную церемонию. За эстафету Прима также заслужил положительную оценку – на втором этапе Артем, несмотря на три дополнительных патрона на лежке, поднял команду с 13-го места на 7-е место и стал лучшим среди украинцев по чистому лыжному ходу.

Четыре подряд гонки в топ-25 позволили Артему Приме подняться на 24-е место в общем зачете Кубка мира. До Пидручного 61 очко…

Дмитрий Пидручный. Этап в Рупольдинге лидер сборной Украины провел по нисходящей. Начав с 10-й позиции в спринте, Пидручный на финальном этапе эстафеты защитил 8-е место, но при этом ногами проиграл минуту Кантену Фийону Майе. Преследование для Дмитрия и вовсе стало худшей гонкой в сезоне – ветряная обстановка в Рупольдинге была практически идеальной, но украинец с очень перспективной 10-й стартовой позиции ухитрился заехать на семь кругов штрафа. Вот так бесславно завершилась серия Пидручного из восьми гонок подряд в топ-25.

Сергей Семенов. Главный ветеран команды сделал правильные выводы после катастрофического выступления в Оберхофе. В Рупольдинге Семенов на стрельбище закрыл 28 из 30 мишеней и впервые с декабря 2018 года в двух личных гонках подряд финишировал в очках (36-й в спринте и 40-й в преследовании). На контрасте со стрельбой лыжный ход у Семенова явно проседает – в спринте Сергей по чистому ходу на лыжне был лишь 73-м, а в пасьюте вошел в десятку худших. Работы у Семенова по-прежнему непочатый край.

Антон Дудченко. В Рупольдинге Дудченко напомнил о своих декабрьских успехах на этапах в Хохфильцене и Анси. Дебютант сборной с великолепной стрельбой (29 из 30) вновь дважды заехал в очки в связке спринт+преследование (37+29). В эстафете Антон на третьем этапе проиграл лишь одну позицию, но если после этапа Примы Украину от четвертого места отделяли лишь 11 секунд, то невыразительный отрезок Дудченко окончательно отбросил наш квартет далеко назад без малейших перспектив на улучшение ситуации.

Богдан Цымбал. Свой второй и вероятно последний шанс в Кубке мира 2019-2020 Цымбал благополучно спустил в трубу. Цифры говорят сами за себя – в спринте Богдан с двумя кругами штрафа, 83-й ходом на лыжне и 72-й скорострельностью занял скромное 88-е место. В общем, в следующий раз в Кубке мира Цымбала мы увидим не скоро. Он банально не готов выступать на этом уровне.

Женщины

Елена Пидгрушная. Начало 2020 года у Пидгрушной не задалось – в Оберхофе Елена тяжело выглядела на ногах, а в тихом Рупольдинге у нее неожиданно проявились проблемы со стойкой. В спринте 14-й ход на лыжне с традиционным мощным финальным кругом был перечеркнут тремя промахами на стрельбище, а на финальном этапе эстафеты Пидгрушная с тремя допами на стойке слишком долго запрягала и включилась только в тот момент, когда потенциальная медаль давно ушла из рук Украины.

Пропуск преследования абсолютно логичен – впереди чемпионат мира, и терять лишние силы ради нескольких кубковых очков для 33-летней Пидгрушной было бы не самой лучшей идеей.

Юлия Джима. С личными гонками в Рупольдинге Джима не справилась – если 29-е место в спринте соответствует нынешнему уровню киевлянки, то семь кругов штрафа в пасьюте объяснить сложно.

Фиаско в преследовании вдвойне удивило после столь яркого выступления Юлии в эстафете. На втором этапе Джима с безупречной стрельбой и второй лучшей скорострельностью подняла Украину с 10-го места в топ-3. Пожалуй, тот 17-минутный отрезок был для Джимы лучшим в сезоне с момента серебра в индивидуальной гонке в Эстерсунде.

Вита Семеренко. В Рупольдинге Семеренко впервые за полтора месяца попала в очки в спринте, а ее звездный час наступил в пасьюте – Вита при 34-й стартовой позиции финишировала 8-й и с идеальной стрельбой показала в преследовании абсолютно лучшее чистое время. Грубо говоря, если бы вместо пасьюта в воскресенье биатлонистки бежали бы масс-старт, то Семеренко в этой гонке взяла бы золото. К сожалению, с дисциплиной украинка не угадала.

Что касается эстафеты, то на первом этапе Семеренко подвел финальный круг, на котором Вита показала лишь 13-й ход на лыжне и потеряла больше 15 секунд.

Валя Семеренко. После 53-го места в спринте с тремя кругами штрафа на лежке вряд ли кто-то мог предположить, что Семеренко так мощно закроет этап в Рупольдинге. На третьем этапе эстафеты Валя с двукратным прогрессом по лыжному ходу даже с тремя дополнительными патронами удержала Украину в топ-4. А на 34-й день рождения в качестве подарка Семеренко преподнесла себе один из лучших пасьютов в карьере – камбэк в 41 позицию и +22 секунды относительно Тириль Экхофф! Остается лишь сожалеть, что в преследовании Валя стартовала так низко. Впрочем, в этом исключительно ее вина.

Дарья Блашко. Болезнь и пропуск этапа в Оберхофе не прошли для Блашко бесследно. В Рупольдинге натурализованная украинка повторила личный антирекорд сезона, став 67-й в спринте при лишь одном неточном выстреле на стрельбище. Дарье приходится начинать все с чистого листа – похоже, что свой шанс побороться за место в эстафете на чемпионате мира она уже упустила, но в Антхольце мы почти наверняка ее увидим.

MVP этапа – Мартен Фуркад (Франция) и Тириль Экхофф (Норвегия)

Все очень просто и максимально логично. Мартен Фуркад и Тириль Экхофф в Рупольдинге остались непобежденным – по две победы в личных гонках и золото в эстафетах. А еще главных звезд пятого этапа объединяет уверенное лидерство в Кубке мира – Фуркад везет ближайшему преследователю 71 очко, а Экхофф сколотила отрыв в 42 балла.

Лучшая лыжница – Дениз Херрманн (Германия)

В контексте лыжного хода на домашнем этапе немка была образцом стабильности – в спринте и эстафете Херманн проиграла только Тириль Экхофф, а в пасьюте уступила лишь Жюстин Бреза. Почему не Экхофф? Тириль в победном преследовании на лыжне показала только 35-е время.

У мужчин единства на лыжне не было – по чистому ходу гонки в Рупольдинге выигрывали Ветле-Сьястад Кристиансен, Эмильен Жаклен и Йоханнес Дале.

Лучший снайпер – Мартен Фуркад (Франция)

Лидер Кубка мира в Рупольдинге единственным выбил на стрельбище 40 из 40. За два этапа в Германии Фуркад позволил себе лишь два промаха. Неудивительно, что при такой стрельбе француз в 2020 году еще не проиграл ни одной личной гонки.

После пяти этапов Мартен Фуркад идет на обновление личного рекорда – в сезоне 2019-2020 владелец восьми Больших хрустальных глобусов на огневых рубежах закрывает космические 91,6% мишеней.

Момент этапа

А вы тоже соскучились за характерными победным жестами Мартена Фуркада на стрельбище? В гонке преследования самый титулованный биатлонист современности дерзко отпраздновал викторию прямо перед своим ближайшим преследователем.

