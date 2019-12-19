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Биатлон-2019/20. Общий зачёт Кубка мира
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Кубок мира по биатлону 2019/2020 Общий зачет Женщины
|Место
|Биатлонистка
|Очки
|1
|Доротеа Вирер
|188
|2
|Ингрид-Ланнмарк Тандреволл
|161
|3
|Ханна Ёберг
|155
|4
|Марте Рёйселанн-Ольсбу
|136
|5
|Жулия Симон
|123
|6
|Жюстин Бреза
|119
|7
|Тириль Экхофф
|107
|8
|Линн Перссон
|105
|9
|Лена Хеки
|105
|10
|Светлана Миронова
|104
|17
|Валентина Семеренко
|76
|30
|Елена Пидгрушная
|55
|31
|Юлия Джима
|54
|32
|Вита Семеренко
|50
|48
|Дарья Блашко
|20
|56
|Анастасия Меркушина
|10
Кубок мира по биатлону 2019/2020 Общий зачет Мужчины
|Место
|Биатлонист
|Очки
|1
|Йоханнес Тингнесс Бё
|211
|2
|Александр Логинов
|177
|3
|Симон Детье
|175
|4
|Тарьей Бё
|168
|5
|Мартен Фуркад
|162
|6
|Матвей Елисеев
|155
|7
|Эмильен Жаклен
|144
|8
|Кентен Фийон Майе
|136
|9
|Лукас Хофер
|124
|10
|Эрленн Бьёнтегор
|112
|18
|Дмитрий Пидручный
|78
|45
|Антон Дудченко
|22
|58
|Артём Прима
|9
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