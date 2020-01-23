Йоханнес Бё обыграл Фуркада в индивидуалке в Поклюке, Прима – 18-й

Два главных биатлониста современности шли нога в ногу вплоть до заключительной стрельбы, после которой норвежец с феноменальной скорострельностью создал себе отрыв в 10 секунд. На последнем круге Фуркаду не хватило сил, чтобы побороться с графиком Бё-младшего.

Йоханнес Бё оформил шестую победу в сезоне и начал погоню за Фуркадом в борьбе за победу в Кубке мира. Двух фаворитов после вычета худших результатов сезона теперь разделяют 67 очков в пользу француза.

Вместе с Бё и Фуркадом на подиум индивидуальной гонки в Поклюке сенсационно поднялся Фабьен Клод, для которого третье место стало лучшим результатом в карьере.

Среди украинцев лучшим в индивидуалке стал Артем Прима, который с двумя минутами штрафа стал 17-м и продлил свою серию финишей в топ-25 Кубка мира до пяти гонок. Вместе с Примой в очковой зоне финишировали Дмитрий Пидручный и Сергей Семенов.

Кубок мира по биатлону. Поклюка. Мужчины. Результаты индивидуальной гонки:

1. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия, 0+0+0+0) 47:54,3

2. Мартен Фуркад (Франция, 0+0+0+0) +11,4

3. Фабьен Клод (Франция, 0+0+0+0) +25,6

...

18. Артем Прима (Украина, 0+0+1+1) +3:00,7

30. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0+1+0) +4:01,4

40. Сергей Семенов (Украина, 1+0+0+1) +5:14,6

64. Антон Дудченко (Украина, 2+0+1+0) +6:34,1

65. Богдан Цымбал (0+2+0+0) +6:35,9