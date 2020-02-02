Невероятная красота: Вита Семеренко поделилась фото с подготовки к чемпионату мира

Украинская биатлонистка Вита Семеренко на своей официальной странице в Instagram поделилась фото с подготовки к чемпионату мира в Антхольце.

"Ливиньо - самый солнечный горнолыжный курорт в Альпах. Он находится на севере Италии на высоте 1816 метров"

Напомним, что ранее Елена Пидгрушная и Дмитрий Пидручный демонстрировали фото по подготовке к биатлонному мундиалю.