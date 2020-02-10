  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Прима и Пидручный побегут смешанную эстафету на чемпионате мира
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прима и Пидручный побегут смешанную эстафету на чемпионате мира

Биатлон
(1 голосов)

Об этом рассказал Юрий Санитра

Прима и Пидручный побегут смешанную эстафету на чемпионате мира
Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о планах команды на чемпионат мира-2020, который начнется 13 февраля:

"Сейчас могу сказать, что все готовы по полной. Надо дождаться первого старта и увидеть, насколько нам удалась подготовка. Будем бороться за то, чтобы старт получился удачным, как мы того хотим.

На смешанную эстафету, как я уже ранее говорил, поставим сильнейших ребят: Артема Приму и Дмитрия Пидручного. Теперь с тренерами женской сборной надо определиться касательно девушек. Я думаю, стоит выставить сильнейших. Это чемпионат мира и здесь не нужно разрабатывать какую-то тактику для подготовки к следующим стартам.

Сегодня к команде присоединится Руслан Ткаленко. Хочу иметь на чемпионате мира больше спортсменов, чтобы выбрать лучших на классическую эстафету 22 февраля.

По составу на гонки будем определяться завтра, чтобы все уже понимали, кто стартует в спринте. Думаю, Богдан Цымбал побежит спринтерскую гонку стопроцентно".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Пидручный Юрай Санитра
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...