Прима: Было тяжеловато физически

Украинский биатлонист Артем Прима подвел итоги смешанной эстафеты, которая прошла в итальянском Антхольце.

"Первый старт после подготовки! Было тяжеловато физически. По стрельбе — два запасных стоя, но старался быстро работать и ушел вместе со швейцарцем, который только один раз промазал. Спешил, поэтому "габаритики" немного не прошли.

Здесь всегда хорошая трасса — ночью сильные морозы, днем если и отпускает, то все равно снег остается холодным, не разбивается и хорошо держится.

Завтра у нас тренировочный день, потом стартуем. Настрой есть. Главное, физически хорошо пройти дистанцию — где-то дернуться, попробовать, посмотреть, что и как. Думаю, в спринте будет уже легче", — отметил Прима.

Мужская сборная Украины заняла итоговое пятое место.