Норвегия выиграла сингл-микст на ЧМ-2020, Украина – 10-я

Меркушина на первом этапе с двумя дополнительными патронами передала эстафету 12-й в 22 секундах от Норвегии.

Пидручный на своем отрезке гонки допустил один промах на лежке и поднял Украину на шестое место (+14,2). Тем временем в топ-3 входили Швейцария, Германия и Норвегия.

После второго этапа Меркушиной Украина опустилась на 7-е место с 30-секундным отставанием от топ-3. Усилиями Франциски Пройсс лидерство захватила Германия, но Норвегия с Йоханнесом Бё на финальном этапе была очень близка.

Пидручный на лежке взял сразу три дополнительных патрона и окончательно самоустранился из борьбы за медаль. Лишь 10-е место, а ведь перед гонкой мы небезосновательно рассчитывали на топ-6.

А битва за золото завершилась ожидаемой победой Норвегии. Бё-младший без проблем переиграл немца Лессера и стал 9-кратным чемпионом мира. Бронзу за счет хладнокровной работы на финальной стрельбе для Франции принес чемпион преследования Эмильен Жаклен.

Чемпионат мира в Антхольце. Результаты одиночной смешанной эстафеты:

1. Норвегия (0+6) 34:19,9

2. Германия (0+5) +17,6

3. Франция (0+4) +29,8

4. Швеция (0+7) +35,2

5. Швейцария (0+9) +40,6

6. Австрия (0+4) +54,5

...

10. Украина (0+8) +1:27,2