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В лагере сборной России прошли обыски, все из-за якобы украинской аккредитации Касперовича

Биатлон
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Обыски в российские команде с украинским следом

В лагере сборной России прошли обыски, все из-за якобы украинской аккредитации Касперовича
UA-Футбол
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Сегодня утром в лагере сборной России на чемпионате мира в итальянском Антхольце состоялся ряд обысков. В частности, главным образом местных полицейских интересовали комнаты и личные вещи капитана российской команды Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.

После попытки выяснить причину раннего визита полиции, оказалось, что в тамошних стражей порядка возникли вопросы по поводу аккредитации российского наставника. Она якобы была ему выдана украинской стороной.

В лагере россиян объяснили, что Касперовичу банально не хватило российских аккредитаций, поэтому им удалось договориться с украинской командой.

Постановление IBU:

"Касперович, который приезжает по чужой аккредитации, может заниматься транспортировкой и доставкой допинга".

У Логинова же полиция изъяла ноутбук и личный телефон. Позже стало известно, что обыск инициировала Сара Фуссек - антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов.

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В статье: Александр Логинов биатлон Чемпионат мира по биатлону-2019
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