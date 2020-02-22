В лагере сборной России прошли обыски, все из-за якобы украинской аккредитации Касперовича

Сегодня утром в лагере сборной России на чемпионате мира в итальянском Антхольце состоялся ряд обысков. В частности, главным образом местных полицейских интересовали комнаты и личные вещи капитана российской команды Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.

После попытки выяснить причину раннего визита полиции, оказалось, что в тамошних стражей порядка возникли вопросы по поводу аккредитации российского наставника. Она якобы была ему выдана украинской стороной.

В лагере россиян объяснили, что Касперовичу банально не хватило российских аккредитаций, поэтому им удалось договориться с украинской командой.

Постановление IBU:

"Касперович, который приезжает по чужой аккредитации, может заниматься транспортировкой и доставкой допинга".

У Логинова же полиция изъяла ноутбук и личный телефон. Позже стало известно, что обыск инициировала Сара Фуссек - антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов.