Антхольц. Эстафета. Украина - бронзовый призер Чемпионата мира, победу одерживают норвежки

Сегодня, 22 февраля в рамках Чемпионата мира по биатлону в итальянской Антхольц-Антерсельве состоялась женская эстафетная гонка.

Победу одержали представительницы Норвегии, серебро у биатлонисток из Германии, а бронзовая награда у спортсменок из Украины.

Анастасия Меркушина гонку начала привычно не быстро. Подойдя к первой стрельбы последней, наша биатлонистка сработала из шести и сразу начала проигрывать около 15 секунд. Далее еще один не быстрый круг, стойка также из шести, откровенно слабоватый последний отрезок дистанции и 7 место на передаче эстафеты с отставанием в 37 секунд.

Юлия Джима на уровне с лидерами начала свой этап. Подойдя к первому огневому рубежу на 9 позиции, она отработала с семи и вышла на 8 месте, проигрывая уже около 50 секунд. Второй круг Юлия провела очень слабо, отпуская своих ближайших соперниц. Стойку Джима отработала точно, выйдя из рубежа на четвертой позиции с отставанием более чем в минуту. Но на передаче эстафеты мы были уже шестыми с отставанием 1 минуту 14 секунд.

Вита Семеренко свой этап начала в своем темпе, не отпустив своих ближайших конкуренток. А у оппоненток на этом этапе, стоит отметить, бежали очень мощные спортсменки. Первую стрельбу украинка отработала с одним дополнительным патроном, выйдя на шестой позиции. Далее не быстрый круг, рубеж с двумя дополнительными патронами (здесь свалилось много команд), последний круг в группе лидеров продержаться не получилось, передача эстафетной палочки на 8 месте с отставанием в 54 секунды.

Елена Пидгрушная довольно неплохо начала свой этап, на первой контрольной отсечке отыграв сразу 10 секунд. К первой стрельбы украинка подошла на 6 месте, отработала чисто и вышла на 4 месте с отставанием в 17 секунд. Следующий круг Елена прошла заметно слабее, к стойке подошла на шестом месте, отработала с одним дополнительным патроном и вышла второй, но позади были Херман и Эберг. Все зависело от последнего круга от нашего капитана. Реактивную немку Лене трудно было сбросить с плеч, но добыть бронзу Пидгрушная таки сумела.

Чемпионат мира. Антхольц

Эстафета

Женщины

1. Норвегия

2. Германия (+10,7с.)

3. Украина (+18,4с.)

Анастасия Меркушина (0+1) (0+1)

Юлия Джима (0+2) (0+0)

Вита Семеренко (0+1) 0+2)

Елена Пидгрушна (0+0) (0+1)