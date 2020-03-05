Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Нове Место. Женский спринт

На UA-Футбол текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки седьмого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове Место. Биатлонистки на старт спринта выйдут 5 марта в 18:35 по киевскому времени.

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На UA-Футбол вы всегда можете найти последние новости из мира биатлона (здесь) и ознакомиться с полным календарем гонок Кубка мира 2019-2020.

ОНЛАЙН:

19:22. Валя Семеренко на втором рубеже один промах имеет, последним выстрелом, ну как так то...9 место

19:19. Валя ходом по второму кругу идет аналогично своей сестре, 4,1 км. - +38,5с.

19:17. Вита на стойке - 2 промахи, с ходом траур, место низкое...

19:14. Валя первый рубеж точно и быстро, 10 место, +21,8с.

19:12. Валя Семеренко по первому кругу идет, идет...1,6 км. + 24,9с.

19:11. У Селии Амонье были шансы бороться за высокое место, но 2 промахи на стойке и мяч в ауте...

19:09. Бескон на втором месте финиширует, у Виты Семеренко ноль на лежке, 10 место.

19:08. У Джимы стойка с одним махом, 20 место.

19:07. Маркета Давидова финишировала второй, но сзади еще работает Бескон.

19:06. Вита Семеренко по первому кругу идет очень слабо, много она проигрывает лидерам, очень...

19:04. А вот француженка Бескон с двумя нолями пошла на заключительный круг со второго места, +11,2с.

19:02. Паулина Фиалкова на второй стрельбе схватила 2 промахи.

19:02. Маркета Давидова на стойке точна, 2 место, +32,7с.

19:00. У Доротеи Вирер 2 промахи на стойке, у Джимы один на лежке.

18:59. В ветродуй попала Пидгрушна, 2 промахи на стойке, без борьбы...

18:58. По второму кругу Экхоф шла лучше чем Херман, но про 2 промахи на стойке лишают ее борьбы за победу.

18:56. На третье место после лежки вырвалась словачка Паулина Фиалкова, +13,9с.

18:55. Чешка Давидова неплохо шла по первому кругу, но один неудачный выстрел и 5 место, +24,8с.

18:54. На старт вышла Юлия Джима, номер 35.

18:52. Пидгрушна имеет один мах на лежке, Вирер также с одной незакрытой мишенью, 8 и 5 места соответственно.

18:51. Херман на стойке также точна, скорее всего это победа.

18:51. Норвежка Тирил Экхоф на первой стрельбе имеет ноль, второе место, +1с.

18:49. У шведки Эберг один штрафной круг после лежки.

18:47. Украинка Пидгрушна привычно слабо идет первый круг, отметка 1,6 км. - 11 место, +19,5с.

18:47. Француженка Бреза, которая неплохо шла по дистанции на первом круге, допустила аж 2 промахи.

18:45. Дениз Херман первый рубеж стреляет в ноль, серйозная заявка от немки с начала гонки, лидер она и похоже это надолго.

18:45. А вот уже на дистанции и норвежка Тирил Экхоф, за ней ушла украинка Елена Пидгрушна.

18:42. Номер 12 - шведка Ханна Эберг, уже в гонке она.

18:38. Под номером 3 в гонку отправилась мощная немка Дениз Херман.

18:36. Гонка стартовала! первой на дистанцию ушла россиянка Лариса Куклина.

18:30. Действующей чемпионкой мира в этой дисциплине является норвежка Марте Олсбю, серебрянным призером - американка Сьюзан Данкли, а бронзовая награда мирового первенства у чешки Люции Харватовой.

18:25. Стартовый сотав сборной Украины:

17. Елена Пидгрушна

35. Юлия Джима

52. Валя Семеренко

61 Вита Семеренко

99. Анастасия Меркушина