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Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место. Лучший среди украинцев - Семенов

Биатлон
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Украинцы не смогли попасть в топ-20

Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место. Лучший среди украинцев - Семенов
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). С безупречной стрельбой Бё-младший на 22 секунды опередил столь же точного на двух огневых рубежах француза Кентена Фийона Майе. Тарьей Бё уступил младшему брату минуту.

Среди украинцев лучший результат показал Сергей Семенов, он расположился на 24 месте. Дмитрий пидручный занял 35 место, а Антон Дудченко и Артем Прима финишировали 48 и 49 соответственно.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия
Мужчины. Спринт, 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24.56,8 (0 штрафных кругов).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 22,8 (0).

3. Тарьей Бё (Норвегия) — +1.01,1 (0)…

24. Сергей Семенов (2+0) +2:18.5

35. Дмитрий Пидручный (1+2) +2:30.6

48. Антон Дудченко (0+1) +2:59.5

49. Артем Прима (0+3) +3:00.8

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В статье: Сергей Семенов Артем Прима Дмитрий Пидручный Йоханнес Бе Тарьей Бе Кентен Фийон-Майе Антон Дудченко
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