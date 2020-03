Финальный этап Кубка мира в Норвегии под угрозой отмены

Международный союз биатлонистов отреагировал на решение властей Норвегии об отмене всех массовых мероприятий в связи с эпидемией коронавируса.

"IBU и организаторы этапа находятся в постоянном контакте с властями для уточнения деталей и решения вопросов. В частности, будет ли этап вообще проведен на следующей неделе", - сообщает IBU.

IBU has taken note of the recommendation by the ???????? authorities to cancel events with +500 participants. IBU and organisers are in contact w authorities to understand consequences/details, in particular if the World Cup in Oslo next week can go ahead at all. Updates in due course.