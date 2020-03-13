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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Контиолахти. Женская спринтерская гонка

Биатлон
(1 голосов)

Биатлон онлайн смотреть Кубок мира

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Контиолахти. Женская спринтерская гонка
UA-Футбол
Новина українською

Добрый день, уважаемые друзья! Сайт UA-Футбол представляет Вашему вниманию текстовую трансляцию женской спринтерской гонки в рамках проведения восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2019/2020 в финском Контиолахти. Биатлонистки стартуют в 16.30 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями на трассе вы можете вместе с UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Посты автоматически не добавляются, Вам необходимо обновлять страницу.

Вы можете наблюдать последние новости из мира биатлона (здесь), следить за изменениями в Общем зачете Кубка мира, а также ознакомиться с полным календарем Кубка мира 2019/2020.

ОНЛАЙН:

15:30. Стартовый состав сборной Украины:

25. Юлия Джима

51. Анастасия Меркушина

70. Семеренко Вита

79. Елена Пидгрушна

89. Валя Семеренко

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В статье: Вита Семеренко Валентина Семеренко Анастасия Меркушина Елена Пидгрушна Юлия Джима биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2019-2020
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