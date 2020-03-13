Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Контиолахти. Женская спринтерская гонка

Добрый день, уважаемые друзья! Сайт UA-Футбол представляет Вашему вниманию текстовую трансляцию женской спринтерской гонки в рамках проведения восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2019/2020 в финском Контиолахти. Биатлонистки стартуют в 16.30 по киевскому времени.

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ОНЛАЙН:

15:30. Стартовый состав сборной Украины:

25. Юлия Джима

51. Анастасия Меркушина

70. Семеренко Вита

79. Елена Пидгрушна

89. Валя Семеренко