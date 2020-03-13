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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Контиолахти. Женская спринтерская гонка
Биатлон онлайн смотреть Кубок мира
Добрый день, уважаемые друзья! Сайт UA-Футбол представляет Вашему вниманию текстовую трансляцию женской спринтерской гонки в рамках проведения восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2019/2020 в финском Контиолахти. Биатлонистки стартуют в 16.30 по киевскому времени.
Следить за всеми событиями на трассе вы можете вместе с UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Посты автоматически не добавляются, Вам необходимо обновлять страницу.
Вы можете наблюдать последние новости из мира биатлона (здесь), следить за изменениями в Общем зачете Кубка мира, а также ознакомиться с полным календарем Кубка мира 2019/2020.
ОНЛАЙН:
15:30. Стартовый состав сборной Украины:
25. Юлия Джима
51. Анастасия Меркушина
70. Семеренко Вита
79. Елена Пидгрушна
89. Валя Семеренко