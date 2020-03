Юниорский чемпионат Европы по биатлону досрочно завершен

Международная федерация биатлона в связи с обострением эпидемии коронавируса приняла решение незамедлительно завершить открытый чемпионат Европы среди юниоров.

В Хохфильцене должны были разыграть комплекты медалей в двух эстафетах и гонках преследования.

++ #JOECH20 | Update ++

Due to the spread of Coronavirus (COVID-19) and the increasing measures taken by the government of Tyrol, the IBU and the Hochfilzen organising committee agreed to cancel the Junior Open European Championships with immediate effect. (1/3)