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Юниорский чемпионат Европы по биатлону досрочно завершен

Биатлон
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В Хохфильцене гонок больше не будет.

Юниорский чемпионат Европы по биатлону досрочно завершен
Новина українською

Международная федерация биатлона в связи с обострением эпидемии коронавируса приняла решение незамедлительно завершить открытый чемпионат Европы среди юниоров.

В Хохфильцене должны были разыграть комплекты медалей в двух эстафетах и гонках преследования.

Ранее UА-Футбол сообщал, что Екатерина Бех на юниорском чемпионате Европы завоевала золото в спринте.

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В статье: биатлон коронавирус
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