Пидгрушная: Родители запретили к ним ехать после моего прилета из Финляндии

Капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная рассказала, как отразился на ней карантин, который был введен в стране.

– От вопросов про карантин никуда не деться. Как переживаете этот период?

– Дома. Самоизоляция началась с момента прилета из Финляндии. Родители даже запретили к ним ехать, они живут на Западной Украине. Сказали: "Сиди дома, никуда не едь".

Была очень измучена, поэтому этот пассивный отдых явно на пользу. Но уже возникает желание подвигаться. Вчера настроилась на велосипед, но резко упала температура до четырех градусов, поэтому не пошла.

– Что сейчас с биатлоном, учитывая карантин?

– Нам повезло, сезон закончился. Обычно, конец марта и апрель – это отпуск, отдых. Каждый знает, что ему нужно делать. Большинство просто восстанавливается. Поэтому мы не сильно пострадали от карантина.

Конечно, если он продолжится в мае и дальше – будет сложнее. В следующем месяце у нас начинается планомерная подготовка, вход в сезон.

– Тренерский штаб или федерация как-то готовятся к возможному продлению?

– Пока комментариев нет. У нас тренерского состава нет на следующий сезон. Это в мужской команде более стабильно, там все ясно. В женской команде пока ничего не ясно вообще. Мы, девушки, всегда выделяемся.

Но все мы взрослые и опытные. Сомневаюсь, что Джиме, мне или Семеренко нужно говорить, чем заниматься в апреле. Молодежь больше контактирует с тренерами – руководство найдется. А к маю уже будут и составы команд, и составы тренеров. Тогда уже будут думать, как дальше.