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Очень трогательно: Дмитрий Пидручный поздравил свою жену с годовщиной свадьбы. Фото

Биатлон
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Пара празднует 5-летие свадьбы

Очень трогательно: Дмитрий Пидручный поздравил свою жену с годовщиной свадьбы. Фото
UA-Футбол
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Украинский биатлонист, чемпион мира 2019 в гонке преследования Дмитрий Пидручный поздравил свою жену Ольгу с пятой годовщиной свадьбы. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Очень трогательно: Дмитрий Пидручный поздравил свою жену с годовщиной свадьбы. Фото - изображение 1Очень трогательно: Дмитрий Пидручный поздравил свою жену с годовщиной свадьбы. Фото - изображение 2Очень трогательно: Дмитрий Пидручный поздравил свою жену с годовщиной свадьбы. Фото - изображение 3

Напомним, что ранее Элина Свитолина готовилась к виртуальному турниру.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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