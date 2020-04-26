Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Очень трогательно: Дмитрий Пидручный поздравил свою жену с годовщиной свадьбы. Фото
Пара празднует 5-летие свадьбы
Украинский биатлонист, чемпион мира 2019 в гонке преследования Дмитрий Пидручный поздравил свою жену Ольгу с пятой годовщиной свадьбы. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Элина Свитолина готовилась к виртуальному турниру.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...