Юрай Санитра: Была возможность работать в Словакии, но я принял решение остаться в Украине

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра в комментарии XSport рассказал, почему решил остаться работать с украинской командой и как ему далось это решение.

- Был удивлен информацией, что вы и вовсе могли прекратить работу в сборной Украины после этого сезона. Что было основной причиной?

- Да, такой вариант я рассматривал, ведь ситуация с коронавирусом новая для всех нас. Я хотел понимать, смогу ли дальше заниматься тренерской деятельностью в Украине.

Была возможность работать в Словакии, но в конце концов я все обдумал и принял решение остаться в Украине. Думаю, что поступил правильно, ведь у меня сложился хороший контакт со спортсменами, функционерами, болельщиками, и не хотелось бы все это разрушить в один момент.

Скажу честно, я практически неделю не спал. Думал, как правильно поступить, но принял твердое решение, что к Олимпиаде в Пекине буду продолжать работать в Украине.

Напомним, что ранее Владимир Брынзак рассказал о перспективах комплекса в Буковеле.