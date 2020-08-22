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Так тренируются только лучшие: Доротея Вирер мотает километрах лыжероллерах. Видео

Биатлон
(1 голосов)

Итальянка упорно готовится

Так тренируются только лучшие: Доротея Вирер мотает километрах лыжероллерах. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Итальянская биатлонистка, обладательница Большого хрустального глобуса 2019/2020 Доротея Вирер продолжает подготовку к новому сезону. Она проводит беговые тренировки на лыжероллерах и стрелковую подготовку. Соответствующие видео она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее сборная Украины провела контрольные тренировки.

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В статье: Доротея Вирер
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