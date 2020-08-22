Так тренируются только лучшие: Доротея Вирер мотает километрах лыжероллерах. Видео

Итальянская биатлонистка, обладательница Большого хрустального глобуса 2019/2020 Доротея Вирер продолжает подготовку к новому сезону. Она проводит беговые тренировки на лыжероллерах и стрелковую подготовку. Соответствующие видео она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее сборная Украины провела контрольные тренировки.