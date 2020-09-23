Тищенко выиграл преследование на чемпионате Украины

Победитель вчерашнего спринта Артем Прима по решению тренерского штаба пропускал гонку преследования.

Лучше остальных этим воспользовался Артем Тищенко, который идеально отработал три первых огневых рубежа, а в решающей перестрелке с Богданом Цымбалом допустил на один промах меньше и в одиночестве отправился на финальный круг.

Третьим, несмотря на четыре круга штрафа, стал Руслан Ткаленко. На бронзу до последнего претендовал и Сергей Семенов, но три промаха на последней стойке отбросили ветерана на пятое место.

Автором самого внушительного прорыва дня стал Тарас Лесюк, который отыграл 10 позиций и замкнул топ-6.

Чемпионат Украины. Мужчины. Результаты гонки преследования:

1. Артем Тищенко (0+0+0+2) – 33:31

2. Богдан Цымбал (1+0+2+3) +22

3. Руслан Ткаленко (1+1+1+1) +41

4. Виталий Труш (0+1+2+1) +51

5. Сергей Семенов (0+0+1+3) +1:29

6. Тарас Лесюк (0+2+1+1) +2:30