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Юрай Санитра: Чтобы хорошо подготовиться к Олимпиаде, надо иметь основу

Биатлон
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Комментарий наставника команды

Юрай Санитра: Чтобы хорошо подготовиться к Олимпиаде, надо иметь основу
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал свой план подготовки команды к Олимпиаде 2022. Его слова цитирует Суспільне Біатлон:

"Я хотел в этом году попробовать команду к Олимпийским играм, но все понимают, что это невозможно сделать, потому что сборы и тренировки планируем день ото дня. Скажу так, что я буду больше смотреть на возможности и данные спортсменов, которые могли бы готовится к Олимпиаде.

Я был бы рад, если бы мне удалось определить шестерку или семерку мужчин и женщин, которые будут концентрироваться только на подготовке к Олимпийским играм. Год до стартов и нет времени на то, чтобы делать какие-то эксперименты и пробовать новых спортсменов.

Я думаю, что все понимают, чтобы хорошо подготовиться к Олимпиаде, то надо уже после этого сезона иметь основание и знать, кто может завоевать результаты, которые мы ожидаем на играх" - сказал он.

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В статье: Юрай Санитра
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