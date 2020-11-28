Юрай Санитра: Чтобы хорошо подготовиться к Олимпиаде, надо иметь основу

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал свой план подготовки команды к Олимпиаде 2022. Его слова цитирует Суспільне Біатлон:

"Я хотел в этом году попробовать команду к Олимпийским играм, но все понимают, что это невозможно сделать, потому что сборы и тренировки планируем день ото дня. Скажу так, что я буду больше смотреть на возможности и данные спортсменов, которые могли бы готовится к Олимпиаде.

Я был бы рад, если бы мне удалось определить шестерку или семерку мужчин и женщин, которые будут концентрироваться только на подготовке к Олимпийским играм. Год до стартов и нет времени на то, чтобы делать какие-то эксперименты и пробовать новых спортсменов.

Я думаю, что все понимают, чтобы хорошо подготовиться к Олимпиаде, то надо уже после этого сезона иметь основание и знать, кто может завоевать результаты, которые мы ожидаем на играх" - сказал он.