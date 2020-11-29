Контиолахти. Йоханес Бё побеждает в спринте, украинцы провалили гонку

Сегодня, 29 ноября в финском Контиолахти в рамках первого этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась спринтерская гонка у мужчин.

Победу в заезде одержал представитель Норвегии Йоханес Бё, серебро у биатлониста из Швеции Себастьяна Самуэльсона, а ТОП 3 замкнул еще один швед Мартин Понсилома.

Что касается наших биатлонистов, то все они выступили очень неудачно. При плохой стрельбе и очень медленной скорости, лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который с тремя промахами в итоге занял 57 место.

Контиолахти. Кубок мира 2020/2021

Спринт

Мужчины

1.Йоханес Бё (Норвегия) (0 + 0)

2. Себастьян Самуэльсон (Швеция) (1 + 0) (+ 44,1с.)

3. Мартин Понсилома (Швеция) (1 + 0) (+ 47,9с.)

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57. Дмитрий Пидручный (Украина) (0 + 3) (+ 2.55,9с.)

59. Артем Прима (Украина) (2 + 1) (+ 3.02,5с.)

65. Тарас Лесюк (Украина) (0 + 2) (+ 3.22,0с.)

70. Богдан Цымбал (Украина) (1 + 2) (+ 3.28,0с.)

71. Руслан Ткаленко (Украина) (2 + 1) (+ 3.28,5с.)