Биатлон текстовая онлайн трансляция Кубка мира. Контиолахти. Мужской спринт

Здравствуйте уважаемые любители биатлона. UA-Футбол приглашает Вас на тестовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки в рамках второго этапа Кубка мира сезона 2020/2021 в финском Контиолахти.

Результаты первого спринта сезона

Биатлонисты выйдут на старт в 14:30 по Киеву.

Следить за всеми событиями гонки вы сможете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовый протокол гонки

ОНЛАЙН:

13:40. Вашему вниманию порядковые номера украинских биатлонистов, которые сегодня выйдут на старт:

9. Артем Прима

45. Дмитрий Пидручный

47. Богдан Цымбал

67. Руслан Ткаленко

102. Антон Дудченко

13:30. Добрый день! UA-Футбол приветствует всех фанатов биатлона на спринте в Контиолахти. Гонка начнется через один час. Оставайтесь с нами!