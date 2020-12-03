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Биатлон текстовая онлайн трансляция Кубка мира. Контиолахти. Мужской спринт
Онлайн текстовая трансляция биатлона 03.12.2020
Здравствуйте уважаемые любители биатлона. UA-Футбол приглашает Вас на тестовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки в рамках второго этапа Кубка мира сезона 2020/2021 в финском Контиолахти.
Биатлонисты выйдут на старт в 14:30 по Киеву.
Следить за всеми событиями гонки вы сможете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
ОНЛАЙН:
13:40. Вашему вниманию порядковые номера украинских биатлонистов, которые сегодня выйдут на старт:
9. Артем Прима
45. Дмитрий Пидручный
47. Богдан Цымбал
67. Руслан Ткаленко
102. Антон Дудченко
13:30. Добрый день! UA-Футбол приветствует всех фанатов биатлона на спринте в Контиолахти. Гонка начнется через один час. Оставайтесь с нами!
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