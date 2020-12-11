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Алимбекова выиграла спринт в Хохфильцене, украинки не попали в топ-20

Биатлон
(2 голосов)

Третий этап Кубка мира сразу же преподнес сенсацию

Алимбекова выиграла спринт в Хохфильцене, украинки не попали в топ-20
Новина українською

С идеальной стрельбой первой в спринте в Хохфильцене стала олимпийская чемпионка Пхенчхана в эстафете Динара Алимбекова, которая ранее никогда не попадала в призы в личных гонках Кубка мира. Хорошим бонусом для белоруски стал прогресс на третье место в личном зачете сезона.

Тириль Экхофф на последнем круге прорвалась с шестого места на второе. Топ-3 замкнула Франциска Пройсс, которая повторила свой личный рекорд в спринтах.

Лидер Кубка мира Ханна Эберг на стрельбище не закрыла две мишени и показала свой худший результат с января 2019 года – 29-е место и 1:15 отставания от Алимбековой.

Среди украинок лучшей с одним промахом на стойке стала Юлия Джима. Дарья Блашко с безупречной стрельбой также набрала хорошие очки в Кубок мира. Среди сестер Семеренко в преследование смогла отобраться только Валентина.

Кубок мира по биатлону 2020-2021. Хохфильцен. Женщины. Результаты спринта:

1. Динара Алимбекова (Беларусь, 0+0) 20:12,3

2. Тирил Экхофф (Норвегия, 1+0) +8,5

3. Франциска Пройсс (Германия, 0+1) +9,9

...

22. Юлия Джима (Украина, 0+1) +57,8

24. Дарья Блашко (Украина, 0+0) +1:05,4

45. Валя Семеренко (Украина, 0+2) +1:37,7

59. Екатерина Бех (Украина, 1+1) +2:04,1

69. Вита Семеренко (Украина, 0+2) +2:21,9

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В статье: Юлия Джима Динара Алимбекова Кубок мира по биатлону 2020-2021
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Комментарии (1)
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adidas77 (Cумы)
11.12.2020 в 14:16
Мертві бджоли не гудуть... Блашко попадает в мишени отлично, но скорость стрельбы и тем более скорость хода, это просто жах....Про остальных и говорить нечего!
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