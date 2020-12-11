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Алимбекова выиграла спринт в Хохфильцене, украинки не попали в топ-20
Третий этап Кубка мира сразу же преподнес сенсацию
С идеальной стрельбой первой в спринте в Хохфильцене стала олимпийская чемпионка Пхенчхана в эстафете Динара Алимбекова, которая ранее никогда не попадала в призы в личных гонках Кубка мира. Хорошим бонусом для белоруски стал прогресс на третье место в личном зачете сезона.
Тириль Экхофф на последнем круге прорвалась с шестого места на второе. Топ-3 замкнула Франциска Пройсс, которая повторила свой личный рекорд в спринтах.
Лидер Кубка мира Ханна Эберг на стрельбище не закрыла две мишени и показала свой худший результат с января 2019 года – 29-е место и 1:15 отставания от Алимбековой.
Среди украинок лучшей с одним промахом на стойке стала Юлия Джима. Дарья Блашко с безупречной стрельбой также набрала хорошие очки в Кубок мира. Среди сестер Семеренко в преследование смогла отобраться только Валентина.
1. Динара Алимбекова (Беларусь, 0+0) 20:12,3
2. Тирил Экхофф (Норвегия, 1+0) +8,5
3. Франциска Пройсс (Германия, 0+1) +9,9
...
22. Юлия Джима (Украина, 0+1) +57,8
24. Дарья Блашко (Украина, 0+0) +1:05,4
45. Валя Семеренко (Украина, 0+2) +1:37,7
59. Екатерина Бех (Украина, 1+1) +2:04,1
69. Вита Семеренко (Украина, 0+2) +2:21,9
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