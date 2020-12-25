Блашко: Не ощущаю статус лидера

Дарья Блашко в личном зачете Кубка мира после этапов в Контиолахти и Хохфильцене занимает 24-е место. Это самый высокий показатель среди биатлонистов сборной Украины в сезоне 2020-2021.

"Статуса лидера не ощущаю, не обращаю на это внимания. Итоги всегда делаются по окончании всего сезона, все еще может измениться. Надо дальше качественно работать и, надеюсь, все получится.

Стрельба? Поработаю немножко над ней. В принципе, скорострельность – это всегда вопрос психологии. Тренировки тоже важны, но на нашем уровне – всегда вопрос психологии. Когда спортсмен не боится сделать быстрый выстрел, в своем режиме, значит он уверен в себе – все круто, классно. А когда медленная стрельба – значит, что есть неуверенность. В принципе, то, что у меня было", - говорит Блашко.

Стоит отметить, что в рейтинге лучших снайперов сезона Дарья Блашко среди женщин уступает только немке Янина Хеттих.