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Лидер сборной Норвегии пропустит этап Кубка мира в Лахти
Причины не сообщаются
Сборная Норвегии по лыжным гонкам назвала состав на этап Кубка мира в Лахти. В нём не оказалось Йоханнеса Хёсфлота Клебо.
Состав сборной Норвегии на этап КМ в Лахти
Женщины: Хелене Мари Фоссесхольм, Тереза Йохауг, Анне Къерсти Калво, Хейди Венг, Лотта Венг, Тирил Венг.
Мужчины: Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Нюнгет, Сьюр Рёте.
Напомним, сборная Норвегии участвовала только в одном этапе Кубка мира – в Руке. Декабрьские этапы в Давосе и Дрездене норвежские лыжники пропускали. Изначально планировалось, что скандинавская команда пропустит все кубковые гонки до чемпионата мира. Но решение было изменено.
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