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Сборная Украины назвала состав на индивидуальную гонку в Антхольц-Антерсельве

Биатлон
(3 голосов)

Первым побежит Руслан Ткаленко

Сборная Украины назвала состав на индивидуальную гонку в Антхольц-Антерсельве
Новина українською

22 января в рамках 7-го этапа Кубка мира пройдет мужская индивидуальная гонка, где стартуют пять украинских биатлонистов.

Сборная Украины назвала состав на эту гонку.

Индивидуальная гонка. Мужчины

12. Руслан Ткаленко

32. Дмитрий Пидручный

35. Артем Прима

77. Антон Дудченко

94. Артем Тищенко

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В статье: сборная Украины по биатлону
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