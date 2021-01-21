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Сборная Украины назвала состав на индивидуальную гонку в Антхольц-Антерсельве
Первым побежит Руслан Ткаленко
22 января в рамках 7-го этапа Кубка мира пройдет мужская индивидуальная гонка, где стартуют пять украинских биатлонистов.
Сборная Украины назвала состав на эту гонку.
Индивидуальная гонка. Мужчины
12. Руслан Ткаленко
32. Дмитрий Пидручный
35. Артем Прима
77. Антон Дудченко
94. Артем Тищенко
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