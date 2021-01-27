Меркушину отделили три секунды от золота чемпионата Европы

Анастасия Меркушина с идеальной стрельбой в индивидуальной гонке была близка к первому в карьере золоту на взрослом уровне, но на последнем круге растеряла 14-секундное преимущество относительно опытной полячки Моники Хойниш-Стареги.

Меркушина завоевала вторую личную медаль на чемпионате Европы. Четыре года назад в Душниках-Здруй украинка в индивидуальной гонке заняла третье место.

Вита Семеренко спустя 11 лет могла бы вновь стать чемпионкой Европы, если бы не три штрафных минуты на втором огневом рубеже. Одна неудачная стрельба помешала включиться в борьбу за медаль и Екатерине Бех. Ирина Петренко (экс-Варвинец) на стрельбище не ошибалась, но ногами проиграла слишком много, чтобы рассчитывать на борьбу за подиум.

Чемпионат Европы. Женщины. Результаты индивидуальной гонки:

1. Моника Хойниш-Старега (Польша, 0+1+0+0) 45:17,1

2. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+0) +2,9

3. Лариса Куклина (Россия, 0+0+1+0) +15,5

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5. Ирина Петренко (Украина, 0+0+0+0) +2:11,1

9. Екатерина Бех (Украина, 0+2+0+0) +2:26,3

11. Вита Семеренко (Украина, 0+3+0+0) +2:44,4

23. Надежда Белкина (Украина, 1+1+0+0) +3:50,1

45. Анна Кривонос (Украина, 0+1+0+2) +5:37,1

В 15:15 по киевскому времени на старт индивидуальной гонки на чемпионате Европы выйдут мужчины во главе с Артемом Примой.