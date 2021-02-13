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Кубок IBU. Лесюк - седьмой в спринтерской гонке, Богетвейт побеждает

Биатлон
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Результаты спринта у мужчин

Кубок IBU. Лесюк - седьмой в спринтерской гонке, Богетвейт побеждает

Taras Lesiuk

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 13 февраля в рамках третьего этапа Кубка IBU состоялась спринтерская гонка у мужчин. Победу в гонке одержал норвежец Ховард Богетвейт, серебро у немца Юстуса Штрелова, а ТОП 3 замкнул еще один представитель Норвегии Эрлен Бйонтегор.

Кубок IBU. 3 этап

Брезно-Осорбли

Словакия

Спринт

1. Ховард Богетвейт (Норвегия) - (0 + 0)

2. Юстус Штрелов (Германия) - (0 + 0) (+27,3)

3. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) - (0 + 2) (+43,4)

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7. Тарас Лесюк (Украина) - (0 + 0) (+1.1,4)

14. Денис Насико (Украина) - (1 + 0) (+1.21,9)

23. Андрей Доценко (Украина) - (1 + 1) (+1.41,8)

51. Руслан Ткаленко (Украина) - (2 + 2) (+2.37,0)

70. Сергей Телень (Украина) - (1 + 1) (+3.14,4)

86. Руслан Бригадир (Украина) - (1 + 2) (+4.07,1)

94. Виталий Труш (Украина) - (2 + 2) (+4.49,6)

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В статье: Кубок IBU IBU
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