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Кубок IBU. Лесюк - седьмой в спринтерской гонке, Богетвейт побеждает
Результаты спринта у мужчин
Taras Lesiuk
Сегодня, 13 февраля в рамках третьего этапа Кубка IBU состоялась спринтерская гонка у мужчин. Победу в гонке одержал норвежец Ховард Богетвейт, серебро у немца Юстуса Штрелова, а ТОП 3 замкнул еще один представитель Норвегии Эрлен Бйонтегор.
Кубок IBU. 3 этап
Брезно-Осорбли
Словакия
Спринт
1. Ховард Богетвейт (Норвегия) - (0 + 0)
2. Юстус Штрелов (Германия) - (0 + 0) (+27,3)
3. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) - (0 + 2) (+43,4)
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7. Тарас Лесюк (Украина) - (0 + 0) (+1.1,4)
14. Денис Насико (Украина) - (1 + 0) (+1.21,9)
23. Андрей Доценко (Украина) - (1 + 1) (+1.41,8)
51. Руслан Ткаленко (Украина) - (2 + 2) (+2.37,0)
70. Сергей Телень (Украина) - (1 + 1) (+3.14,4)
86. Руслан Бригадир (Украина) - (1 + 2) (+4.07,1)
94. Виталий Труш (Украина) - (2 + 2) (+4.49,6)
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