Бронзовая эстафета украинок, взлет Примы и другие сюжеты чемпионата мира в Поклюке

Украинки в эстафете – гарантия медали

Времена золотого олимпийского квартета окончательно остались в прошлом, но Украина не изменяет своим многолетним традициям и ухитряется регулярно брать медали в женской эстафете даже в тех случаях, когда в команде нет ни одной биатлонистки из топ-20 личного зачета Кубка мира.

В анонсе чемпионата мира мы крайне скептически оценили шансы украинок вновь взобраться на призовое место – и имели для этого все основания. И это как раз тот случай, когда приятно осознавать собственные ошибки. Украинки в Поклюке еще раз доказали, что в эстафете важная командная сплоченность и вера в успех, а не места в Кубке мира.

Если год назад в Антхольце было уместно говорить о везении (вспоминаем круг штрафа Ханны Эберг на стойке последнего этапа), то в Поклюке ничего подобного и близко не было. Украинки с первых метров затяжной гонки вцепились в свой медальный шанс и ни разу не дали усомниться в том, что заслуживают оказаться на подиуме исключительно благодаря собственной силе. В тот субботний день мы просто не нуждались в ошибках конкурентов – настолько стабильно и целостно выглядел наш квартет в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Дарьи Блашко и Елены Пидгрушной.

Именно стабильность стала ключом к единственной украинской медали на чемпионате мира. Меркушина на первом этапе показала седьмой ход на лыжне, была четвертой по скорострельности и передала эстафету Джиме четвертой с 20-секундным отставанием от итальянки Лизы Виттоцци. Переходим ко второму этапу – Джима с седьмым ходом на лыжне и шестой скорострельностью подняла команду на третье место в 25 секундах от Норвегии, захватившей лидерство усилиями Тириль Экхофф. На третьем этапе Дарья Блашко была только 11-й на лыжне, однако компенсировала эти потери абсолютно лучшей скорострельностью при всего одном дополнительном патроне – Украина опустилась на четвертое место, но 14 секунд отставания от виртуального подиума оставляли команде прекрасные шансы на медаль, ведь Елена Пидгрушная получила эстафету с неплохим временным гандикапом от опасных квартетов из Германии, Франции, Швеции и Австрии.

А на какие подвиги способна Пидгрушная на финальном этапе эстафеты, думается, лишний раз напоминать не стоит. Кем-кем, а элитой Кубка мира нашу Елену не испугать – капитан сборной вплоть до финального огневого рубежа держала в напряжении саму Марте Олсбю-Ройселанд и всю Норвегию и только на последних метрах в битве за серебро проиграла молодой немке Франциске Пройсс.

И напоследок факт, который говорит о многом. С 2017 года на четырех последних чемпионатах мира только одна команда в женских эстафетах неизменно оказывалась на подиуме. И это не Норвегия, Германия или Франция, а Украина.

Прима засиял в Поклюке. Он как никто другой заслужил медаль

До 2021 года Артем Прима на чемпионатах мира никогда не забирался выше 20-го места, а в его резюме было всего четыре финиша в топ-10 на этапах Кубка мира.

За несколько месяцев до 34-летия от уроженца Чернигова было сложно ожидать прорыва на качественно новый уровень – и тут Прима выдает абсолютно лучший чемпионат мира в карьере, да еще и становится первым в истории украинцем, принявшим участие в каждой из семи гонок мирового первенства.

Артем Прима в Поклюке: Смешанная эстафета – 4-е место; Спринт – 20-е место; Гонка преследования – 8-е место; Индивидуальная гонка – 9-е место; Одиночная смешанная эстафета – 4-е место; Эстафета – 5-е место; Масс-старт – 21-е место.

Как же обидно, что усилия Примы не конвертировались в медаль, которая стала бы вершиной его карьеры профессионального биатлониста. Со своей стороны Артем сделал все возможное, чтобы оказаться на подиуме – в двух «деревянных» эстафетах украинец на четырех огневых рубежах использовал только три дополнительных патрона и показал лучший в сезоне лыжный ход. Увы, считанные мгновения отделили Украину от бронзы в смешанной эстафете, а в сингл-миксте Прима в дуэте с Дарьей Блашко столкнулся с настолько мощным натиском топов Кубка мира, что даже элитная стрельба (3 допа на 8 рубежах) не позволила украинцам подняться выше четвертого места.

Артем Прима намекнул, что чемпионат мира в Поклюке, вероятно, стал для него последним в карьере. Пусть и без медали, но его перформанс на словенском снегу, вне сомнений, заслуживает высочайшей оценки.

Йоханнес Бё сменил приклад на винтовке…и взял только одну личную медаль

Перед первым чемпионатом мира без Мартена Фуркада Йоханнес Бё пошел на риск и сменил приклад на своей винтовке: «Если все пойдет не так, как запланировано, то я, пожалуй, буду самым тупым биатлонистом всех времен. Но это здорово. Я не слышал, чтобы кто-то раньше делал подобное».

И что-то пошло не так. В индивидуальном плане Бё-младший на чемпионатах мира еще никогда не выступал так плохо. В Поклюке двукратный чемпион Кубка мира ограничился скромной бронзой в гонке преследования, а в масс-старте не попал и в цветочную церемонию.

На лыжне Йоханнес был неотразим, а вот быстро приспособиться к новому прикладу ему так и не удалось. Бё только в классической эстафете избежал проблем на стрельбище, а в одиночной смешанной гонке именно его семь дополнительных патронов стоили Норвегии первого в истории поражения в этой дисциплине.

Johannes Thingnes Bø could become 1st biathlete to win @IBU_WC World Cup despite failing to secure gold in any of the individual races at World Championship / Olympic Games since @oebjorndalen in 2005/06 (????IN, ????PU, ????MS, 11th SP in Turin Olympics). Bø still wears yellow bib... pic.twitter.com/SICIIlqyjA — Biathlon facts&stats (@BiathlonStats) February 21, 2021

Стрелковые показатели Йоханнеса Бё после чемпионата мира упали до отметки 83,9%. Гегемон Кубка мира показывает худшую точность на стрельбище с сезона 2014-2015. Или уже не гегемон?

Легрейд стал самым успешным дебютантом чемпионатов мира за 14 лет и обострил борьбу за Кубок мира

Со времен Магдалены Йойнер и ее шикарного перформанса в Антхольце в 2007 году с победами в спринте и преследовании никому не удавалось на дебютном чемпионате мира взять два золота в личных гонках. Казалось, достижение немецкой ракеты простоит еще не один десяток лет, пока Норвегия не явила миру биатлона нового монстра.

Стурла Легрейд без особого блеска провел спринт и преследование, но затем с безупречной стрельбой разгромил всех в индивидуальной гонке, а в последний день чемпионата мира прихватил золото и в масс-старте с единственным кругом штрафа на финальном огневом рубеже.

Легрейду понадобилось всего четыре гонки, чтобы вплотную подобраться к топ-10 самых титулованных биатлонистов в личных стартах чемпионата мира. Он всего на два индивидуальных золота отстает от Йоханнеса Бё, который свою коллекцию медалей начал собирать с 2015 года. О рекордах Бьорндалена пока тактично умолчим, а вот превзойти наследие братьев Бё и Свендсена такому Легрейду вполне по силах.

В Поклюке Легрейд в четырех гонках набрал 194 из 240 очков и заметно повысил свои шансы в конкуренции с Йоханнесом Бё в личном зачете Кубка мира. Действующий обладатель Большого хрустального глобуса на чемпионате мира выступил скромнее (162 очка), а его преимущество над дерзким соотечественником теперь составляет всего 32 балла.

Но есть важный нюанс – у Легрейда в этом сезоне уже четыре гонки за пределами топ-10, а Бё-младший только однажды финишировал ниже 8-го места. А это значит, что виртуальным лидером гонки за Кубком мира является именно претендент, а не чемпион! И в этой борьбе полным безумием будет назвать Легрейда аутсайдером с его 92% точности на стрельбище. Нас ждет фантастическая развязка сезона!

Экхофф – MVP чемпионата мира. Норвежка готова взять Большой хрустальный глобус

Похоже, прошлогодний перформанс Марте Олсбю-Ройселанд неслабо задел самолюбие Тириль Экхофф – в Поклюке норвежка взяла шесть медалей в семи гонках, стала самой титулованной биатлонисткой чемпионата мира и третьей в истории покорила рубеж в 10 золотых медалей на мировых первенствах.

Экхофф еще раз подтвердила свой статус королевы сезона в связке спринт+преследование – именно в этих дисциплинах в Тириль просыпается снайпер высочайшего уровня (88,6 и 89,0% при средних стрелковых показателях в 82,0%), а при такой точности у соперниц просто нет аргументов, ведь на лыжне бежать на равных с Экхофф способна разве что Олсбю-Ройселанд.

В этом сезоне у Экхофф часто случались провалы в эстафетах, однако когда дело дошло до чемпионата мира, то Тириль своих соотечественников не подвела. За последние три года на чемпионатах мира Норвегия с Экхофф не проиграла ни одной классической и смешанной эстафеты. Должна была норвежка брать золото и в сингл-миксте, если бы не «застрел» Йоханнеса Бё на стрельбище.

Points scored in @IBU_WC 2021 World Championship in @BiatlonPokljuka:



1⃣???????? Hauser 189

2⃣???????? @TirilEckhoff 186

3⃣???????? Tandrevold 153

4⃣???????? @hannaaaoberg 149

5⃣???????? @PreussFranziska 148

6⃣???????? Røiseland 134

7⃣???????? Wierer 130

8⃣???????? Chevalier-Bouchet 124

9⃣???????? Häcki 120

???????????? @SelinaGasparin 113 pic.twitter.com/zDNO12tsii — Biathlon facts&stats (@BiathlonStats) February 21, 2021

За три этапа до конца сезона Тириль Экхофф в борьбе за свой премьерный Большой хрустальный глобус на 38 очков опережает Ханну Эберг, а если учесть, что в начале сезона норвежка в двух гонках в Контиолахти не попала в очковую зону, то ее превосходство над конкурентками становится еще более комфортным. Год назад Экхофф в последний момент отдала Кубок мира в руки Доротеи Вирер – кажется, в этот раз она не намерена повторять свои ошибки.

Поклюка подарила двух неожиданных чемпионов мира и стала знаковой для Австрии

Громкими сенсациями на чемпионатах мира давно никого не удивить. Только за последние пять лет до золота главного старта сезона добирались Лоуэлл Бэйли, Бенедикт Долль, Доминик Виндиш и наш Дмитрий Пидручный. В 2021-м этот список пополнили Мартин Понсиулома и Маркета Давидова.

Понсиулома в спринте выдал гонку всей своей жизни и впервые за 63 года вернул Швецию на вершину личной гонки чемпионата мира – обладатель скромных 79% точности на стрельбище в тот день не допустил ни одного промаха, а две осечки Йоханнеса Бё открыли шведу путь к золоту. Жаль, что в оставшихся личных гонках Мартин откровенно перегорел и больше в топ-10 не появлялся, зато поучаствовал в серебряной эстафете, да и о бронзе в смешанной эстафете забывать не будем.

Biathlon???????? - Martin Ponsiluoma???????? wins the men's sprint to become only the second Swedish male biathlete to win an individual world title, after Adolf Wiklund who won the 20km individual in 1958. #pokljuka2021 — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) February 12, 2021

Давидова в индивидуальной гонке сделала то, что так и не покорилось Габриэле Коукаловой, которая в этой дисциплине на чемпионатах мира дважды останавливалась в шаге от золота. Безупречная стрельба и второй лыжный ход – идеальная гонка и заслуженная первая победа в карьере.

Отдельного упоминания, конечно же, заслуживает Лиза Тереза Хаузер. После пяти подиумов на этапах Кубка мира и серебра в преследовании в Поклюке ее эффектный триумф в масс-старте уже сложно назвать сенсационным, но как не отметить, что Хаузер стала первой австрийкой с золотом чемпионата мира. У мужчин аналогичного успеха добивались Доминик Ландертингер и Вольфганг Роттманн, позднее получивший пожизненную дисквалификацию за применение допинга.