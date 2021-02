Бронзовая эстафета украинок, взлет Примы и другие сюжеты чемпионата мира в Поклюке

Украинки в эстафете – гарантия медали

Времена золотого олимпийского квартета окончательно остались в прошлом, но Украина не изменяет своим многолетним традициям и ухитряется регулярно брать медали в женской эстафете даже в тех случаях, когда в команде нет ни одной биатлонистки из топ-20 личного зачета Кубка мира.

В анонсе чемпионата мира мы крайне скептически оценили шансы украинок вновь взобраться на призовое место – и имели для этого все основания. И это как раз тот случай, когда приятно осознавать собственные ошибки. Украинки в Поклюке еще раз доказали, что в эстафете важная командная сплоченность и вера в успех, а не места в Кубке мира.

Если год назад в Антхольце было уместно говорить о везении (вспоминаем круг штрафа Ханны Эберг на стойке последнего этапа), то в Поклюке ничего подобного и близко не было. Украинки с первых метров затяжной гонки вцепились в свой медальный шанс и ни разу не дали усомниться в том, что заслуживают оказаться на подиуме исключительно благодаря собственной силе. В тот субботний день мы просто не нуждались в ошибках конкурентов – настолько стабильно и целостно выглядел наш квартет в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Дарьи Блашко и Елены Пидгрушной.

Именно стабильность стала ключом к единственной украинской медали на чемпионате мира. Меркушина на первом этапе показала седьмой ход на лыжне, была четвертой по скорострельности и передала эстафету Джиме четвертой с 20-секундным отставанием от итальянки Лизы Виттоцци. Переходим ко второму этапу – Джима с седьмым ходом на лыжне и шестой скорострельностью подняла команду на третье место в 25 секундах от Норвегии, захватившей лидерство усилиями Тириль Экхофф. На третьем этапе Дарья Блашко была только 11-й на лыжне, однако компенсировала эти потери абсолютно лучшей скорострельностью при всего одном дополнительном патроне – Украина опустилась на четвертое место, но 14 секунд отставания от виртуального подиума оставляли команде прекрасные шансы на медаль, ведь Елена Пидгрушная получила эстафету с неплохим временным гандикапом от опасных квартетов из Германии, Франции, Швеции и Австрии.

А на какие подвиги способна Пидгрушная на финальном этапе эстафеты, думается, лишний раз напоминать не стоит. Кем-кем, а элитой Кубка мира нашу Елену не испугать – капитан сборной вплоть до финального огневого рубежа держала в напряжении саму Марте Олсбю-Ройселанд и всю Норвегию и только на последних метрах в битве за серебро проиграла молодой немке Франциске Пройсс.

И напоследок факт, который говорит о многом. С 2017 года на четырех последних чемпионатах мира только одна команда в женских эстафетах неизменно оказывалась на подиуме. И это не Норвегия, Германия или Франция, а Украина.

Прима засиял в Поклюке. Он как никто другой заслужил медаль

До 2021 года Артем Прима на чемпионатах мира никогда не забирался выше 20-го места, а в его резюме было всего четыре финиша в топ-10 на этапах Кубка мира.

За несколько месяцев до 34-летия от уроженца Чернигова было сложно ожидать прорыва на качественно новый уровень – и тут Прима выдает абсолютно лучший чемпионат мира в карьере, да еще и становится первым в истории украинцем, принявшим участие в каждой из семи гонок мирового первенства.

Как же обидно, что усилия Примы не конвертировались в медаль, которая стала бы вершиной его карьеры профессионального биатлониста. Со своей стороны Артем сделал все возможное, чтобы оказаться на подиуме – в двух «деревянных» эстафетах украинец на четырех огневых рубежах использовал только три дополнительных патрона и показал лучший в сезоне лыжный ход. Увы, считанные мгновения отделили Украину от бронзы в смешанной эстафете, а в сингл-миксте Прима в дуэте с Дарьей Блашко столкнулся с настолько мощным натиском топов Кубка мира, что даже элитная стрельба (3 допа на 8 рубежах) не позволила украинцам подняться выше четвертого места.

Артем Прима намекнул, что чемпионат мира в Поклюке, вероятно, стал для него последним в карьере. Пусть и без медали, но его перформанс на словенском снегу, вне сомнений, заслуживает высочайшей оценки.

Йоханнес Бё сменил приклад на винтовке…и взял только одну личную медаль

Перед первым чемпионатом мира без Мартена Фуркада Йоханнес Бё пошел на риск и сменил приклад на своей винтовке: «Если все пойдет не так, как запланировано, то я, пожалуй, буду самым тупым биатлонистом всех времен. Но это здорово. Я не слышал, чтобы кто-то раньше делал подобное».

И что-то пошло не так. В индивидуальном плане Бё-младший на чемпионатах мира еще никогда не выступал так плохо. В Поклюке двукратный чемпион Кубка мира ограничился скромной бронзой в гонке преследования, а в масс-старте не попал и в цветочную церемонию.

На лыжне Йоханнес был неотразим, а вот быстро приспособиться к новому прикладу ему так и не удалось. Бё только в классической эстафете избежал проблем на стрельбище, а в одиночной смешанной гонке именно его семь дополнительных патронов стоили Норвегии первого в истории поражения в этой дисциплине.

