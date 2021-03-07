Не Джимой единой. Четыре случая, когда украинцы блистали в Нове Место

С момента дебюта Нове Место в программе Кубка мира не прошло и 10 лет, а этот стадион уже входит в десятку самых успешных для украинских биатлонистов. Вчерашнее серебро Юлии Джимы стало для Украины девятой наградой на этой живописной трассе, которая раскинулась на южной окраине Ждярских гор в 170 километрах от Праги. И это замечательный повод вспомнить все медальные гонки наших стреляющих лыжников в Нове Место.

Сезон 2012-2013: 5 медалей на чемпионате мира

Первый в пока единственный чемпионат мира в Нове Место стал самым урожайным для Украины с момента памятного золотого хет-трика Елены Зубриловой в Контиолахти в 1999 году.

Как раз в Нове Место легендарный квартет Пидгрушная-Джима-сестры Семеренко провел генеральную репетицию перед своим триумфальным визитом в Сочи на Олимпийские игры-2014.

Сейчас в это сложно поверить, но 8 лет назад Украина в женской программе чемпионата мира не была представлена на подиуме только в масс-старте, причем даже в этой гонке Вита Семеренко до последнего сражалась за бронзу, заняв в итоге четвертое место в 19 секундах от полячки Моники Хойниш.

Пожалуй, это был пик карьеры Елены Пидгрушной. В Нове Место тернопольчанка стала единственной (!) биатлонисткой с полным комплектом медалей, взяв золото в спринте, серебро в эстафете и бронзу в гонке преследования.

Вита Семеренко в Чехии с идеальной стрельбой стала третьей в спринте и завоевала свою последнюю личную медаль на чемпионатах мира, а Валя Семеренко увезла домой бронзу в индивидуальной гонке – в 2014-м в Сочи она вместе с подругами станет олимпийской чемпионкой в эстафете, а спустя год в Анси в масс-старте возьмет золото и на чемпионате мира.

Для Юлии Джимы серебряная эстафета в Нове Место также стала особенной, ведь киевлянка впервые поднялась на подиум чемпионата мира. Сейчас она пятикратная медалистка эстафет на соревнованиях аналогичного уровня. Не хватает только личной медали…

Сезон 2014-2015: бронза Джимы и Тищенко в сингл-миксте

Одиночная смешанная эстафета шестилетней давности – тот редкий случай, когда разрывают противоречивые эмоции. Юлия Джима и Артем Тищенко могли как выиграть гонку, так и остаться у разбитого корыта. К счастью, получилось что-то около золотой середины.

Первый этап сингл-микста Джима завершила в тройке лидеров, на втором отрезке парной гонки Тищенко, несмотря на два дополнительных патрона на стойке, поднял команду на второе место. На третьем этапе Джима отыграла 14-секундное отставание от немки Луизы Куммер – Тищенко на решающий отрезок эстафеты убежал одновременно с именитым немцем Эриком Лессером, чуть дальше шла команда Россия, а Норвегия с тогда еще лишь подающей надежды Марте Олсбю-Ройселанд уступала лидирующему дуэту почти 40 секунд.

После лежки Лессер вышел в единоличные лидеры, а россиянин Волков обошел Тищенко (Артем взял два допа), у которого в запасе были 19 секунд отрыва от норвежца Лабелунда. Казалось, Германии уже ничего не может помешать взять золото, но обычно стабильный стрелок Лессер взял и заехал на три круга штрафа! Тищенко снова использовал два дополнительных патрона, Волков же пятью выстрелами закрыл все мишени и убежал навстречу победе. А вот для Тищенко все только начиналось – на последнем круге Артем пропустил вперед норвежца, но в борьбе за бронзу легко сдержал контратаку Лессера, который оставил слишком много сил во время своего затяжного свидания со штрафными кругами.

Артем Тищенко в этой гонке впервые в карьере завоевал медаль Кубка мира. Спустя три года в аналогичной дисциплине в Поклюке он снова возьмет бронзу, но теперь уже в дуэте с Анастасией Меркушиной. А вот Юлия Джима в сингл-микста больше в топ-3 не попадала.

Сезон 2014-2015: серебро в смешанной эстафете

Только что мы вспоминали бронзовый успех Джимы и Тищенко в сингл-миксте, а ведь в тот же день Украина в Нове Место взяла еще одну медаль! Ирина Петренко (экс-Варвинец), Валя Семеренко, Дмитрий Пидручный и Сергей Семенов стали третьими в смешанной эстафете.

Женскую часть командной гонки Украина прошла просто на загляденье. Петренко и Семеренко с тремя дополнительными патронами и отличным лыжным ходом на экваторе эстафеты проиграли только Франции с великолепной Мари Дорэн Абер.

На третьем этапе Пидручный на стрельбище не взял ни одного допа, но чех Михал Шлезингр и норвежец Йоханнес Бё были еще лучше – Украина подвинулась на третье место с более чем минутным гандикапом над группой преследователей.

Сергей Семенов на финальном этапе сразу же зашел на круг штрафа на лежке и самоустранился из борьбы за победу. Впрочем, Петренко, Семеренко и Пидручный организовали для финишера настолько громадный отрыв от звездных квартетов из Франции и России, что у Мартена Фуркада и Антона Шипулина не было шансов достать Семенова.

Несомненно, Украина была хороша в этой гонке и заслужила медаль своими усилиями. И все же стоит отдельно поблагодарить Симона Фуркада за два круга штрафа на лежке третьего этапа. Если бы не промахи француза, то Семенову пришлось бы гораздо сложнее в борьбе с мотивированным Фуркадом-младшим.

Сезон 2019-2020: серебро мужской эстафеты

Этот приятный сюрприз наших биатлонистов еще свеж в памяти. Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный ровно год назад преподнесли на 8 марта шикарный подарок всем поклонницам украинского биатлона, взяв в Нове Место серебро, что стало повторением лучшего результата в истории мужской сборной.

Нет сомнений, что Пидручный в своем рейтинге лучших гонок в карьере сразу после золота чемпионата мира в Эстерсунде-2019 поставит именно эту эстафету. В тот день Дмитрий совершил настоящий спортивный подвиг и снова доказал, что далеко не случайно дорос до статуса чемпиона мира.

На экваторе эстафеты после двух стабильных этапов от Примы и Семенова Украина входила в топ-3, уступая только Норвегии и Беларуси. Ткаленко на третьем этапе был неконкурентным на лыжне – даже с одним дополнительным патроном Руслан не смог удержаться за группу претендентов на серебро (Норвегия к тому моменту уже была далеко впереди), передав эстафету Пидручному с 10-секундным отставанием от Италии, Беларуси, России, Швеции и Германии. Да, вы все правильно поняли – перед последним этапом на два места на подиуме претендовали шесть команд!

Пидручный за счет безупречной лежки и отменного хода на лыжне к решающей стрельбе нагнал конкурентов. На стойке Дмитрий благодаря хорошей скорострельности компенсировал один дополнительный патрон и убежал на финальный круг третьим. А дальше началось шоу одного артиста – украинец взвинтил темп и мгновенно сбежал от молодого россиянина Халили и будущего чемпиона мира Понсилуомы. У них просто не было никаких аргументов против рывка Пидручного!

Шикарная по драматизму гонка и первая командная медаль для нынешнего поколения сборной. Надеемся, что не последняя.