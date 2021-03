Экхофф досрочно взяла глобус, нестабильность Джимы и другие события этапа Кубка мира в Нове Место (II)

Биатлон-2020/21. Календарь Кубка мира

Экхофф впервые выиграла Кубок мира и побила рекорд Нойнер

Когда Тириль Экхофф на первом этапе Кубка мира в Контиолахти не взяла ни одного очка, могли ли мы представить, что спустя несколько месяцев станем свидетелями одного из величайших индивидуальных перформансов в истории биатлона?

На сдвоенном этапе в Нове Место Экхофф выиграла четыре личных гонки из четырех и досрочно стала первой норвежской обладательницей Большого хрустального глобуса с 2013 года, попутно прихватив и парочку малых наград в зачетах спринтов и гонок преследования.

