Экхофф досрочно взяла глобус, нестабильность Джимы и другие события этапа Кубка мира в Нове Место (II)

Биатлон-2020/21. Календарь Кубка мира

Экхофф впервые выиграла Кубок мира и побила рекорд Нойнер

Когда Тириль Экхофф на первом этапе Кубка мира в Контиолахти не взяла ни одного очка, могли ли мы представить, что спустя несколько месяцев станем свидетелями одного из величайших индивидуальных перформансов в истории биатлона?

На сдвоенном этапе в Нове Место Экхофф выиграла четыре личных гонки из четырех и досрочно стала первой норвежской обладательницей Большого хрустального глобуса с 2013 года, попутно прихватив и парочку малых наград в зачетах спринтов и гонок преследования.

????TOTAL SCORE UPDATE????



We've been running the numbers and after today's competition we can confirm: @TirilEckhoff has secured victory in the Total Score ????



Congratulations, Tiril! What a tremendous season! pic.twitter.com/ygPIaXD7zs — IBU World Cup (@IBU_WC) March 13, 2021

А хорошим бонусом для Экхофф стали два громких рекорда, которые отлично впишутся в ее и без того богатое резюме. Тириль первой в истории выиграла шесть спринтов подряд, перебив достижение Магдалены Нойнер, а также стала самой успешной норвежкой по количеству побед в сезоне, обойдя Туру Бергер.

Biathlon???????? - Most individual @IBU_WC World Cup race wins in a single season



16 - Johannes Thingnes Bø???????? - 18/19

14 - Martin Fourcade???????? - 16/17

14 - Magdalena Forsberg???????? - 00/01

12 - @TirilEckhoff???????? - 20/21

12 - Ole Einar Bjørndalen???????? - 04/05#nmnm21 #biathlon — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) March 13, 2021

Если Экхофф на финальном этапе Кубка мира в Эстерсунде выиграет спринт, преследование и масс-старт, то превзойдет достижение великой Магдалены Форсберг и станет лишь второй биатлонисткой в истории после Йоханнеса Бё с как минимум 15-ю победами в сезоне. Сейчас Тириль в такой сумасшедшей форме и на таком психологическом подъеме, что эта амбициозная цель не выглядит недосягаемой.

Йоханнес Бё снова обошел Легрейда, но вся борьба только начинается

Пока Кантен Фийон-Майе в блестящем стиле оформлял победный дубль в Нове Место, за спиной француза между Йоханнесом Бё и Стурлой Легрейдом шла отчаянная борьба за виртуальное лидерство в общем зачете Кубка мира. И в этой борьбе действующий чемпион смог «откусить» у претендента несколько драгоценных очков.

В спринте Легрейд был лучше (5-е место против 9-го), но в гонке преследования Бё-младший взлетел на второе место, в то время как Легрейд довольствовался прогрессом в одну позицию.

Формально перед решающим этапом сезона преимущество Йоханнеса Бё над Легрейдом составляет 25 очков, но после вычета худших гонок в запасе у двукратного обладателя Большого хрустального глобуса остаются лишь 7 баллов.

Несмотря на все регалии Бё-младшего и колоссальное преимущество в опыте, однозначным фаворитом в схватке с Легрейдом его назвать сложно. Две из трех гонок в Эстерсунде будут с четырьмя огневыми рубежами, а когда речь заходит о стрельбе, то аргументов в противостоянии с Легрейдом у Йоханнеса немного. В этом сезоне Бё-младший закрывает всего 83,8% мишеней, в то время как у Легрейда точность стрельбы составляет элитные 92%. А вот в лыжном ходе ситуация противоположная – в Нове Место Йоханнес Бё ногами не проиграл ни одной личной гонки, а Легрейд ни разу не попал в топ-5 и на дистанции стабильно проигрывал конкуренту от 12 до 45 секунд.

Судьба Кубка мира находится в руках Йоханнеса Бё, но если норвежец словит кризис на стрельбище, то у Стурлы Легрейда может появиться шанс.

Джима заехала в цветы в спринте…и сдулась в оставшихся гонках

Юлия Джима в Нове Место впервые в карьере выдала серию из трех кряду гонок в цветочной церемонии и закрепилась в топ-20 личного зачета Кубка мира. К сожалению, развить свой успех на чешском снегу олимпийская чемпионка не смогла. Кажется, ей банально не хватило сил на второй подряд насыщенный уик-энд.

Джима второй раз подряд безупречно отработала спринт, однако теперь киевлянку не пустили на подиум объективно более быстрые Дениз Херрманн и Доротея Вирер, которые в спринте также обошлись без заездов на штрафной круг.

Тем не менее, пятое место оставляло для Юлии осязаемые шансы на медаль в преследовании – украинка бодро начала, но уже на втором огневом рубеже не закрыла две мишени и навсегда выпала из десятки лидеров. Второй кряду регресс в преследовании после мощного перформанса в спринте откровенно удивляет, ведь Джима всегда была биатлонисткой, для которой чем больше стрельб, тем лучше.

Еще больше удивил штрафной круг на лежке в смешанной эстафете. Да, Джима попала в порыв ветра, но ведь она не вчерашняя юниорка, а спортсменка, за плечами которой далеко за сотню гонок на самом элитном уровне. Да и у остальных команд из лидирующей группы особых проблем с лежкой не возникло – два дополнительных патрона взяла только австрийка Юлия Швайгер. Формально Юлия не ухудшила положение Украины, но если после отрезка Дарьи Блашко наш квартет на 9-м промежуточном месте отставал от топ-3 всего на 18 секунд, то после этапа Джимы отставание превысило 1 минуту. Артем Прима и Дмитрий Пидручный образцово провели мужскую часть смешанной эстафеты, но вклиниться в борьбу с Италией, Швецией и Францией после провала Джимы шансов уже не было.

Моравец трогательно поставил точку в карьере

Конец сезона – это не только борьба за всевозможные глобусы, но и прощание с героями минувших лет. После долгих 19-ти сезонов профессиональной карьеры после домашнего этапа в Нове Место уйти на покой решил 36-летний Ондржей Моравец. И это тот случай, когда непросто сдержать слезы.

Моравец в своем прощальном аккорде не смог громко хлопнуть дверью, ограничившись в Нове Место 39-м местом в гонке преследования. А в одиночной смешанной эстафете, ставшей для него последней в карьере, чех финишировал на скромном 17-м месте с кругом штрафа на лежке. Но это как раз тот случай, когда абсолютно не важно, каким по счету спортсмен пересек финишную черту.

За несколько сотен метров до финиша Ондржей выдал последний рывок в карьере, преодолел коридор почета, организованный своей командой, и устремился навстречу своим самым близким людям. Как же это трогательно!

What a wonderful end to Ondrej Moravec's career, crossing the finish line for one last time, being welcomed by his family ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 | @Czech_Biathlon pic.twitter.com/QPuTpZVj3d — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2021

Пиком биатлонного пути Ондржея Моравца стали три медали на Олимпийских играх в Сочи – серебро в смешанной эстафете, серебро в гонке преследования и бронза в масс-старте. А спустя год после Олимпиады чех в Контиолахти завоевал золото чемпионата мира в смешанной эстафете, стал вторым в масс-старте и взял бронзу в пасьюте. В том же сезоне он финишировал на рекордном шестом месте в личном зачете Кубка мира. Одним словом, это была достойная карьера…