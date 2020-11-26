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Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
Даты и время всех гонок, а также ссылки на онлайны и обзоры
Финал предыдущего сезона Кубка мира по биатлону был сорван из-за карантина. Но новый турнир начинается по привычному графику - в конце ноября. Однако новый Кубок мира пройдёт в немного непривычном формате: для сокращения рисков заражения коронавирусом организаторы поставили ряд спаренных этапов. Так, по два этапа примут финский Контиолахти, австрийский Хохфильцен, немецкий Оберхоф, и чешское Нове Место. В то же время, от своего этапа отказался Китай.
Чемпионат мира в текущем сезоне состоится в словенской Поклюке.
В общей сложности вместе с ЧМ будет 11 этапов, а завершить сезон в планах организаторов 21 марта в норвежском Осло Холменколлене.
В общей сложности будет проведено 70 гонок - по 32 у мужчин и женщин и ещё 6 смешанных.
UA-Футбол проведёт текстовые трансляции всех гонок Кубка мира и ЧМ.
(указано киевское время)
1-й этап. Контиолахти, Финляндия
28 ноября 12:00 - индивидуальная гонка 20 км (мужчины)
28 ноября 15:20 - индивидуальная гонка 15 км (женщины)
29 ноября 11:30 - спринт 10 км (мужчины)
29 ноября 14:40 - спринт 7,5 км (женщины)
2-й этап. Контиолахти, Финляндия
3 декабря 14:30 - спринт 10 км (мужчины)
3 декабря 17:30 - спринт 7,5 км (женщины)
5 декабря 14:20 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)
5 декабря 16:15 - эстафета 4х6 км (женщины)
6 декабря 13:45 - эстафета 4х7,5 км (мужчины)
6 декабря 16:15 - гонка преследования 10 км (женщины)
3-й этап. Хохфильцен, Австрия
11 декабря 12:30 - спринт 7,5 км (женщины)
11 декабря 15:20 - спринт 10 км (мужчины)
12 декабря 12:45 - эстафета 4х6 км (женщины)
12 декабря 15:45 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)
13 декабря 13:45 - гонка преследования 10 км (женщины)
13 декабря 15:00 - эстафета 4х7,5 км (мужчины)
4-й этап. Хохфильцен, Австрия
17 декабря 15:15 - спринт 10 км (мужчины)
18 декабря 15:15 - спринт 7,5 км (женщины)
19 декабря 14:00 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)
19 декабря 16:00 - гонка преследования 10 км (женщины)
20 декабря 13:00 - масс-старт 15 км (мужчины)
20 декабря 15:25 - масс-старт 12,5 км (женщины)
5-й этап. Оберхоф, Германия
7 января 15:15 - спринт 7,5 км (женщины)
8 января 15:15 - спринт 10 км (мужчины)
9 января 13:45 - гонка преследования 10 км (женщины)
9 января 15:45 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)
10 января 12:30 - смешанная эстафета 4х6 км
10 января 15:40 - одиночная эстафета
6-й этап. Оберхоф, Германия
13 января 15:30 - спринт 10 км (мужчины)
14 января 15:30 - спринт 7,5 км (женщины)
15 января 15:30 - эстафета 4х7,5 км (мужчины)
16 января 14:45 - эстафета 4х6 км (женщины)
17 января 13:30 - масс-старт 15 км (мужчины)
17 января 16:00 - масс-старт 12,5 км (женщины)
7-й этап. Антхольц-Антерсельва, Италия
21 января 15:15 - индивидуальная гонка 15 км (женщины)
22 января 14:15 - индивидуальная гонка 20 км (мужчины)
23 января 14:10 - масс-старт 12,5 км (женщины)
23 января 16:05 - эстафета 4х7,5 км (мужчины)
24 января 13:00 - эстафета 4х6 км (женщины)
24 января 15:45 - масс-старт 15 км (мужчины)
Чемпионат мира. Поклюка, Словения
10 февраля 16:00 - смешанная эстафета 4х6 км
12 февраля 15:30 - спринт 10 км (мужчины)
13 февраля 15:30 - спринт 7,5 км (женщины)
14 февраля 14:15 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)
14 февраля 16:30 - гонка преследования 10 км (женщины)
16 февраля 13:05 - индивидуальная гонка 15 км (женщины)
17 февраля 15:30 - индивидуальная гонка 20 км (мужчины)
18 февраля 16:15 - одиночная эстафета
20 февраля 12:45 - эстафета 4х6 км (женщины)
20 февраля 16:00 - эстафета 4х7,5 км (мужчины)
21 февраля 13:30 - масс-старт 12,5 км (женщины)
21 февраля 16:15 - масс-старт 15 км (мужчины)
8-й этап. Нове Место, Чехия
4 марта 00:00 - эстафета 4х6 км (женщины)
5 марта 00:00 - эстафета 4х7,5 км (мужчины)
6 марта 00:00 - спринт 10 км (мужчины)
6 марта 00:00 - спринт 7,5 км (женщины)
7 марта 00:00 - гонка преследования 10 км (женщины)
7 марта 00:00 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)
9-й этап. Нове Место, Чехия
11 марта 18:30 - спринт 10 км (мужчины)
12 марта 18:30 - спринт 7,5 км (женщины)
13 марта 15:45 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)
13 марта 18:30 - гонка преследования 10 км (женщины)
14 марта 11:25 - смешанная эстафета
14 марта 14:45 - одиночная эстафета
10-й этап. Осло Холменколен, Норвегия
18 марта 16:30 - спринт 7,5 км (женщины)
19 марта 16:30 - спринт 10 км (мужчины)
20 марта 13:15 - гонка преследования 10 км (женщины)
20 марта 16:15 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)
21 марта 14:00 - масс-старт 12,5 км (женщины)
21 марта 16:30 - масс-старт 15 км (мужчины)
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