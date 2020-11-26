Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира

Финал предыдущего сезона Кубка мира по биатлону был сорван из-за карантина. Но новый турнир начинается по привычному графику - в конце ноября. Однако новый Кубок мира пройдёт в немного непривычном формате: для сокращения рисков заражения коронавирусом организаторы поставили ряд спаренных этапов. Так, по два этапа примут финский Контиолахти, австрийский Хохфильцен, немецкий Оберхоф, и чешское Нове Место. В то же время, от своего этапа отказался Китай.

Чемпионат мира в текущем сезоне состоится в словенской Поклюке.

В общей сложности вместе с ЧМ будет 11 этапов, а завершить сезон в планах организаторов 21 марта в норвежском Осло Холменколлене.

В общей сложности будет проведено 70 гонок - по 32 у мужчин и женщин и ещё 6 смешанных.

UA-Футбол проведёт текстовые трансляции всех гонок Кубка мира и ЧМ.

(указано киевское время)

1-й этап. Контиолахти, Финляндия

28 ноября 12:00 - индивидуальная гонка 20 км (мужчины)

28 ноября 15:20 - индивидуальная гонка 15 км (женщины)

29 ноября 11:30 - спринт 10 км (мужчины)

29 ноября 14:40 - спринт 7,5 км (женщины)

2-й этап. Контиолахти, Финляндия

3 декабря 14:30 - спринт 10 км (мужчины)

3 декабря 17:30 - спринт 7,5 км (женщины)

5 декабря 14:20 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)

5 декабря 16:15 - эстафета 4х6 км (женщины)

6 декабря 13:45 - эстафета 4х7,5 км (мужчины)

6 декабря 16:15 - гонка преследования 10 км (женщины)

3-й этап. Хохфильцен, Австрия

11 декабря 12:30 - спринт 7,5 км (женщины)

11 декабря 15:20 - спринт 10 км (мужчины)

12 декабря 12:45 - эстафета 4х6 км (женщины)

12 декабря 15:45 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)

13 декабря 13:45 - гонка преследования 10 км (женщины)

13 декабря 15:00 - эстафета 4х7,5 км (мужчины)

4-й этап. Хохфильцен, Австрия

17 декабря 15:15 - спринт 10 км (мужчины)

18 декабря 15:15 - спринт 7,5 км (женщины)

19 декабря 14:00 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)

19 декабря 16:00 - гонка преследования 10 км (женщины)

20 декабря 13:00 - масс-старт 15 км (мужчины)

20 декабря 15:25 - масс-старт 12,5 км (женщины)

5-й этап. Оберхоф, Германия

7 января 15:15 - спринт 7,5 км (женщины)

8 января 15:15 - спринт 10 км (мужчины)

9 января 13:45 - гонка преследования 10 км (женщины)

9 января 15:45 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)

10 января 12:30 - смешанная эстафета 4х6 км

10 января 15:40 - одиночная эстафета

6-й этап. Оберхоф, Германия

13 января 15:30 - спринт 10 км (мужчины)

14 января 15:30 - спринт 7,5 км (женщины)

15 января 15:30 - эстафета 4х7,5 км (мужчины)

16 января 14:45 - эстафета 4х6 км (женщины)

17 января 13:30 - масс-старт 15 км (мужчины)

17 января 16:00 - масс-старт 12,5 км (женщины)

7-й этап. Антхольц-Антерсельва, Италия

21 января 15:15 - индивидуальная гонка 15 км (женщины)

22 января 14:15 - индивидуальная гонка 20 км (мужчины)

23 января 14:10 - масс-старт 12,5 км (женщины)

23 января 16:05 - эстафета 4х7,5 км (мужчины)

24 января 13:00 - эстафета 4х6 км (женщины)

24 января 15:45 - масс-старт 15 км (мужчины)

Чемпионат мира. Поклюка, Словения

10 февраля 16:00 - смешанная эстафета 4х6 км

12 февраля 15:30 - спринт 10 км (мужчины)

13 февраля 15:30 - спринт 7,5 км (женщины)

14 февраля 14:15 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)

14 февраля 16:30 - гонка преследования 10 км (женщины)

16 февраля 13:05 - индивидуальная гонка 15 км (женщины)

17 февраля 15:30 - индивидуальная гонка 20 км (мужчины)

18 февраля 16:15 - одиночная эстафета

20 февраля 12:45 - эстафета 4х6 км (женщины)

20 февраля 16:00 - эстафета 4х7,5 км (мужчины)

21 февраля 13:30 - масс-старт 12,5 км (женщины)

21 февраля 16:15 - масс-старт 15 км (мужчины)

8-й этап. Нове Место, Чехия

4 марта 00:00 - эстафета 4х6 км (женщины)

5 марта 00:00 - эстафета 4х7,5 км (мужчины)

6 марта 00:00 - спринт 10 км (мужчины)

6 марта 00:00 - спринт 7,5 км (женщины)

7 марта 00:00 - гонка преследования 10 км (женщины)

7 марта 00:00 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)

9-й этап. Нове Место, Чехия

11 марта 18:30 - спринт 10 км (мужчины)

12 марта 18:30 - спринт 7,5 км (женщины)

13 марта 15:45 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)

13 марта 18:30 - гонка преследования 10 км (женщины)

14 марта 11:25 - смешанная эстафета

14 марта 14:45 - одиночная эстафета

10-й этап. Осло Холменколен, Норвегия

18 марта 16:30 - спринт 7,5 км (женщины)

19 марта 16:30 - спринт 10 км (мужчины)

20 марта 13:15 - гонка преследования 10 км (женщины)

20 марта 16:15 - гонка преследования 12,5 км (мужчины)

21 марта 14:00 - масс-старт 12,5 км (женщины)

21 марта 16:30 - масс-старт 15 км (мужчины)