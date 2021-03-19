  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Женский спринт: текстовая онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону. LIVE
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Женский спринт: текстовая онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону. LIVE

Биатлон
(1 голосов)

Стартует последний этап Кубка мира по биталону!

Женский спринт: текстовая онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону. LIVE

Фото: biathlonworld.com/Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в шведском Ёстерсунде начинается последний этап текущего розыгрыша Кубка мира по биатлону. Стартовой гонкой станет спринт на 7,5 км у женщин. UA-Футбол приглашает вас следить за этим событием вместе с нашей текстовой трансляцией прямо в этой новости ниже. Для получения актуальной информации будет необходимо периодически обновлять страницу.

Также на UA-Футбол вы можете ознакомиться с календарём текущего биатлонного сезона здесь - рядом с каждой гонкой "подшиты" онлайны и обзоры каждого старта, чтобы вы могли узнать результат, а успешные для украинцев гонки выделены цветом.

БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

13:05 Стартовые номера украинок сегодня:

8. Юлия Джима
26. Дария Блашко
47. Елена Пидгрушная
87. Валентина Семеренко
90. Анастасия Меркушина

12:45 Предыдущий женский спринт на КМ состоялся неделю назад в Нове-Место. Его выиграла досрочная победительница Большого хрустального глобуса текущего сезона Тирил Экхофф. К слову, украинка Юлия Джима тогда замкнула ТОП-5.

Женский спринт: текстовая онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону. LIVE - изображение 1

12:30 Всем привет и добро пожаловать на онлайн Кубка мира по биатлону. Сегодня в Швеции начинается последний этап. Премьерная гонка дня - спринт у женщин. Начало события в 13:30 по Киеву.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: биатлон онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...