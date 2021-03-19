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Женский спринт: текстовая онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону. LIVE
Стартует последний этап Кубка мира по биталону!
Фото: biathlonworld.com/Автор неизвестен
Сегодня в шведском Ёстерсунде начинается последний этап текущего розыгрыша Кубка мира по биатлону. Стартовой гонкой станет спринт на 7,5 км у женщин. UA-Футбол приглашает вас следить за этим событием вместе с нашей текстовой трансляцией прямо в этой новости ниже. Для получения актуальной информации будет необходимо периодически обновлять страницу.
Также на UA-Футбол вы можете ознакомиться с календарём текущего биатлонного сезона здесь - рядом с каждой гонкой "подшиты" онлайны и обзоры каждого старта, чтобы вы могли узнать результат, а успешные для украинцев гонки выделены цветом.
БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
13:05 Стартовые номера украинок сегодня:
8. Юлия Джима
26. Дария Блашко
47. Елена Пидгрушная
87. Валентина Семеренко
90. Анастасия Меркушина
12:45 Предыдущий женский спринт на КМ состоялся неделю назад в Нове-Место. Его выиграла досрочная победительница Большого хрустального глобуса текущего сезона Тирил Экхофф. К слову, украинка Юлия Джима тогда замкнула ТОП-5.
12:30 Всем привет и добро пожаловать на онлайн Кубка мира по биатлону. Сегодня в Швеции начинается последний этап. Премьерная гонка дня - спринт у женщин. Начало события в 13:30 по Киеву.
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