Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование в Нове Место. Как это было

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на девятом этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Гонка на 12,5 километра с четырьмя стрельбами начнется в 15:45 по киевскому времени.

Следить за главными событиями преследования при участии капитана сборной Украины Дмитрия Пидручного вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

35. Дмитрий Пидручный +1:33

Онлайн

16:18. На этом наш онлайн подходит к завершению. Через пару часов стартует гонка преследования у женщин. Оставайтесь с нами – и тогда вы точно не пропустите ничего интересного. До новых встреч!

16:17. Пидручный занял 23-е место

На последнем круге капитан сборной Украины показал отличный ход ногами, но в финишном створе все же проиграл россиянину Халили.

А так выглядит топ-10 нашей гонки:

16:15. Кантен Фийон-Майе – победитель преследования в Нове Место!

На экваторе гонки чемпион спринта был только 7-м, но великолепно провел вторую часть преследования.

Йоханнес Бё на последнем круге обошел обессиленного Эмильена Жаклена, а Стурла Легрейд стал 4-м.

16:13. Пидручный взлетел на 23-е место!

Дмитрий превосходно отработал две стрельбы стоя. До россиянина Халили всего 4 секунды – можно и нужно забирать 22-е место.

16:10. Решающая стрельба!

Фийон-Майе и Жаклен разыграют победу! Остальные промазали на финальной стойке.

16:08. Шесть биатлонистов претендуют на победу перед последней стрельбой!

The Top 3 all throw one shot wide in the first standing shooting - and look who's back in the lead after some issues in the prone: hi there, @quentinfillon ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/e2Rd2YA2g5 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 13, 2021

16:06. Пидручный поднялся в топ-30

Дмитрий закрыл пять мишеней на стойке и прогрессировал на 30-е место (+2:16.2).

16:04. Третья стрельба!

Жаклен, Легрейд и Хофер синхронно допустили по промаху. Фийон-Майе и Йоханнес Бё точны на стойке!

16:02. Легрейд, Хофер и Жаклен ушли в отрыв на экваторе гонки:

No issues for @hoferluki @EmilienJck and Sturla Holm Laegreid: the Top 3 remain flawless after the prone is completed - but the Boe brothers are closing the gap behind them! ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/R1TAp2PHbv — IBU World Cup (@IBU_WC) March 13, 2021

16:00. Пидручный дважды ошибся на второй лежке

Дмитрий откатился на 43-е место. От возвращения в очковую зону его отделяют 16 секунд.

15:58. Вторая стрельба!

Легрейд, Хофер и Жаклен снова попадают 5 из 5, а у Фийона Майе второй промах.

15:56. Хайлайты первого огневого рубежа:

Excellent start for @hoferluki and @EmilienJck who hit all five in the first prone - @quentinfillon hits the penalty loop but the field is still grouped close together! ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/yLihHoIYXF — IBU World Cup (@IBU_WC) March 13, 2021

15:54. У Пидручного промах на первой стрельбе

Несмотря на одну осечку, Дмитрий поднялся на 31-е место (+1:36.4).

15:52. Первая стрельба!

Фийон-Майе ушел на круг штрафа, а новыми лидерами преследования стали Хофер и Жаклен!

Йоханнес Бё - 11-й (+35,9).

15:48. Смотрим старт преследования:

Get ready for a fantastic Saturday with two pursuits here in Nove Mesto Na Morave - @quentinfillon has left the start gate and the field will be chasing him in the Vysocina Arena! ????????????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/m3JWa0L0pD — IBU World Cup (@IBU_WC) March 13, 2021

15:45. Гонка стартовала!

Начинается погоня за Кантеном Фийоном Майе – где-то минут через 35 мы узнаем ее результаты.

15:35. Кантен Фийон Майе возглавит гонку после первой в карьере победы в спринте.

For the first time in his career, @quentinfillon will have the honour of being the first man to leave the start gate in a pursuit - do you think he can get his third win on the season today? ????????????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 | @FedFranceSki pic.twitter.com/QSCLmUyT4L — IBU World Cup (@IBU_WC) March 13, 2021

15:25. Единственным представителем Украины в преследовании станет Дмитрий Пидручный. Артем Прима должен был стартовать под 43-м номером, но по решению тренерского штаба снялся с гонки в пользу завтрашней смешанной эстафеты.

15:15. Добрый день! Сегодня на этапе Кубка мира в Нове Место день гонок преследования. Ровно через 30 минут на старт пасьюта выйдут мужчины. Оставайтесь с нами!