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Биатлон в Чехии. Где смотреть гонки девятого этапа Кубка мира?
Развязка сезона все ближе
Девятый этап Кубка мира в Нове Место пройдет с 11 по 14 марта. В программе соревнований спринты, гонки преследования и две смешанных эстафеты.
В Украине в прямом эфире гонки чемпионата мира покажет телеканал UA: Перший.
Также главный старт сезона 2020-2021 будет транслировать и официальный сайт Международного союза биатлонистов.
UA-Футбол по традиции проведет текстовую трансляцию каждой гонки Кубка мира в Нове Место.
Четверг, 11 марта, 18:30: Спринт 10 км, мужчины
Пятница, 12 марта, 18:30: Спринт 7,5 км, женщины
Суббота, 13 марта, 15:45: Гонка преследования 12,5 км, мужчины
Суббота, 13 марта, 18:15: Гонка преследования 10 км, женщины
Воскресенье, 14 марта, 11:25: Смешанная эстафета
Воскресенье, 14 марта, 14:45: Одиночная смешанная эстафета
Также вашему вниманию полный календарь Кубка мира в сезоне 2020-2021.
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