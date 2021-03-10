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Биатлон в Чехии. Где смотреть гонки девятого этапа Кубка мира?

Биатлон
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Развязка сезона все ближе

Биатлон в Чехии. Где смотреть гонки девятого этапа Кубка мира?

Новина українською

Девятый этап Кубка мира в Нове Место пройдет с 11 по 14 марта. В программе соревнований спринты, гонки преследования и две смешанных эстафеты.

В Украине в прямом эфире гонки чемпионата мира покажет телеканал UA: Перший.

Также главный старт сезона 2020-2021 будет транслировать и официальный сайт Международного союза биатлонистов.

UA-Футбол по традиции проведет текстовую трансляцию каждой гонки Кубка мира в Нове Место.

Полное расписание девятого этапа Кубка мира (время начала гонок киевское)

Четверг, 11 марта, 18:30: Спринт 10 км, мужчины

Пятница, 12 марта, 18:30: Спринт 7,5 км, женщины

Суббота, 13 марта, 15:45: Гонка преследования 12,5 км, мужчины

Суббота, 13 марта, 18:15: Гонка преследования 10 км, женщины

Воскресенье, 14 марта, 11:25: Смешанная эстафета

Воскресенье, 14 марта, 14:45: Одиночная смешанная эстафета

Также вашему вниманию полный календарь Кубка мира в сезоне 2020-2021.

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В статье: Тирил Экхофф Кубок мира по биатлону 2020-2021
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