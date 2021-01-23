  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Антхольц. Симон побеждает в гонке с массовым стартом, Джима - в ТОП 10
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Антхольц. Симон побеждает в гонке с массовым стартом, Джима - в ТОП 10

Биатлон
(1 голосов)

Результаты женского масс старта

Антхольц. Симон побеждает в гонке с массовым стартом, Джима - в ТОП 10
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 января в итальянском Антхольце в рамках седьмого этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась гонка с массовым стартом у женщин.

Победу одержала представительница Франции Жулия Симон, серебро у шведки Ханны Эберг, а ТОП 3 замкнула австрийка Лиза Хаузер.

Что касается единственной украинки в ​​гонке, то Юлия Джима не быстро шла по дистанции, но до последнего огневого рубежа работала на отлично. На четвертом круге нашу спортсменку постигла неприятность - Юля упала. Потеряв несколько секунд, на последней стойке Джима допустила один промах (последним выстрелом) и в итоге финишировала на 10 позиции.

Кубок мира 2020/2021. Антхольц

Масс старт

Женщины

1. Жулия Симон (1 + 1 + 1 + 0)

2. Ханна Эберг (0 + 0 + 1 + 0) (+0,2с.)

3. Лиза Хаузер (0 + 0 + 1 + 0) (+3,5с.)

.

.

.

10. Юлия Джима (0 + 0 + 0 + 1) (+56,6с.)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юлия Джима Кубок мира по биатлону 2020-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...