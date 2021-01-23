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Антхольц. Симон побеждает в гонке с массовым стартом, Джима - в ТОП 10
Результаты женского масс старта
Сегодня, 23 января в итальянском Антхольце в рамках седьмого этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась гонка с массовым стартом у женщин.
Победу одержала представительница Франции Жулия Симон, серебро у шведки Ханны Эберг, а ТОП 3 замкнула австрийка Лиза Хаузер.
Что касается единственной украинки в гонке, то Юлия Джима не быстро шла по дистанции, но до последнего огневого рубежа работала на отлично. На четвертом круге нашу спортсменку постигла неприятность - Юля упала. Потеряв несколько секунд, на последней стойке Джима допустила один промах (последним выстрелом) и в итоге финишировала на 10 позиции.
Кубок мира 2020/2021. Антхольц
Масс старт
Женщины
1. Жулия Симон (1 + 1 + 1 + 0)
2. Ханна Эберг (0 + 0 + 1 + 0) (+0,2с.)
3. Лиза Хаузер (0 + 0 + 1 + 0) (+3,5с.)
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10. Юлия Джима (0 + 0 + 0 + 1) (+56,6с.)
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