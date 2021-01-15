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Франция выиграла эстафету в Оберхофе, Украина замкнула топ-6
А ведь могли бороться за медали
После первого этапа в исполнении Тищенко Украина оказалась на 21-м месте, причем Артем умудрился на последнем круге пропустить вперед 12 конкурентов.
Дмитрий Пидручный феноменально отработал второй этап и поднял Украину на шестое место! Капитан сборной Украины на стрельбище не взял ни одного дополнительного патрона и был очень хорош на лыжне.
Антон Дудченко на третьем этапе выдал безупречную стрельбу и сохранил Украину в топ-6. Тем не менее, к тому моменту украинцы фактически потеряли шансы на призовое место, отставая от топ-3 на полторы минуты.
На финальном этапе Артем Прима с одним дополнительным патроном защитил шестое место. В итоге Украина в эстафете показала абсолютно лучшую стрельбу, но этого оказалось недостаточно, чтобы вклиниться в борьбу за бронзу.
Победу в эстафете одержала сборная Франции – на последнем этапе Йоханнес Бё отчаянно пытался совершить невероятный камбэк, но Эмильен Жаклен не дрогнул на стрельбище и принес своей команде первую победу после ухода из биатлона Мартена Фуркада. Бронзу сенсационно взяли итальянцы, которым на финальном этапе огромную услугу сделал немец Филипп Хорн, заработавший на стойке три круга штрафа.
1. Франция (0+6) 1:22:28,0
2. Норвегия (1+4) +4,2
3. Италия (0+5) +1:06,6
4. Россия (0+9) +1:55,3
5. Германия (3+11) +2:06,4
6. Украина (0+2) +2:31,8
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